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BTS休團前最後一次開唱 海內外粉絲搶看

​​娛樂新聞組／綜合報導​
BTS在6月宣布無限期休團以來首度同台演出，吸引大批粉絲爭睹。（路透）
BTS在6月宣布無限期休團以來首度同台演出，吸引大批粉絲爭睹。（路透）

南韓人氣團體防彈少年團（BTS）15日在釜山亞運會主競技場舉辦10萬人規模免費演唱會，支持釜山市申辦2030年世界博覽會，這是他們今年6月宣布將無限期休團以來首度同台演出，吸引海內外粉絲爭搶一睹可能是近年內最後一次的團體表演，也意味著南韓經濟及「韓流」未來數年將痛失一大推力。

南韓第二大城市釜山以「世界共同轉型，邁向美好未來」為題，角逐2030年世博主辦權，為此在7月委任BTS擔任宣傳大使。在BTS成員6月宣布將暫時專注於個人活動後，日前的合體演唱會格外受到關注。

TBS電視台報導，許多日本粉絲特別飛往南韓參加演唱會，由首爾開往釜山的高鐵列車KTX在當天上午就已經幾乎全滿，釜山站出現大批外國粉絲。

有日本粉絲表示，儘管沒有抽中演唱會門票，但想和BTS成員身處同一空間，因此還是來到釜山。現場也出現遠從西班牙前來的熱血粉絲。

根據世博組織國際展覽局，2030年世界博覽會目前有南韓、義大利、烏克蘭與沙烏地阿拉伯等4個國家申辦，將於明年宣布花落誰家。

此外，BTS成員的兵役問題備受關注，成員中年紀最大的成員Jin（金碩珍）明年將滿30歲，已屆入伍最後時限。南韓國防部8月曾表示，BTS成員即使入伍，仍考慮准許他們赴海外演出。

特地飛往釜山看BTS演唱會的香港粉絲Jessica Wan說：「這不能說是最後一次機會，但是（BTS）在不久可能就不會有任何演唱會，因為一些成員會很快入伍。」她在BTS出道初期就成為忠實粉絲，不惜辛勞奔赴曼谷、巴黎等世界各地，看他們表演。

BTS一直是「韓流」席捲全球的靈魂人物，這個南韓流行音樂團體以歌舞魅力席捲亞洲之後，也攻進美國、歐洲主流市場，加上南韓歌手Psy的熱門歌曲「江南Style」、黑色喜劇電影「寄生上流」揚名國際，助長了南韓作為文化重鎮和旅遊目的地的吸引力。

BTS 南韓 日本

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