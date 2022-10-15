AKIRA脫稿飆中文：當爸爸很開心 不會累

AKIRA既帥氣又貼心，對被擋下的記者問題願主動回答。（記者王聰賢／攝影）

台灣第一名模林志玲 日前久違露臉，在簽書會和代言記者會上分享當媽後的心情。老公AKIRA接力現身，近日在手表品牌記者會上帥氣登場。他當爸後幸福藏不住，原本廠商事前婉拒家庭、妻兒相關問題，但在主持人黃子佼助攻下，AKIRA用中文脫稿說出：「當爸爸很開心，不會累。」

AKIRA雖然已是台灣女婿，但每次提到家庭隱私還是有著日本 藝人的矜持。基於尊重日本經紀公司和品牌方，他原本不打算回答私事，沒想到「爸爸」一詞火速打開他的話匣子，當被問到適合送給家人的表款，AKIRA馬上接下這顆擦邊球，認真回答：「太太適合像她一樣閃亮的款式，兒子未來還不知道會做什麼，想送他足球 聯名款。」

說到手表象徵時間珍貴，AKIRA坦言：「過去單身時，我的時間都是以自己為主，現在則以家人為主，之後會更精準分配自己的世界，兼顧表演工作、家庭。在疫情期間，我一直很感謝太太把家庭照顧得這麼好，真的很感激。」

如果能自己獨處，AKIRA也沒有特別思考要如何運用時間，「我還是以家人為主，現在不由自主就會想到家人，很難不去想。」黃子佼馬上比出「我也是」的手勢，兩位新手爸爸相視而笑。

現在的他已經非常適應台灣生活，不僅喜歡吃台菜，還留意到台北大巨蛋即將落成，期待未來能在裡面演出。AKIRA也非常配合黃子佼靈活的主持風格，面對百貨公司突然廣播等突發狀況，他都能幽默以對。同時也沒忘記「宣布好消息」，預告年底前就會公開放浪家族來台的演出計畫。

最後媒體忍不住請教他會不會擔心「國民姐夫」封號被搶走，黃子佼看到工作人員眼神，以為愛莫能助，不過略曉中文的AKIRA主動發聲，表示問這題「真的沒關係」，「首先要恭喜他們，我一開始受封國民姐夫，也是媒體給我的祝福，相信對他們（大S、具俊曄）而言也是如此，真的恭喜他們。」