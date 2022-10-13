韓星Rain青瓦台開唱 狂露巧克力腹肌 直呼「死定了」

Rain在青瓦台開唱。(圖:Netflix提供)

Netflix 實境音樂影集「Take One：終極一曲」邀來南韓 頂級藝人演出「人生中最有意義的一次表演」，促成Rain登上青瓦台開唱，節目製作人金學慜在13日記者會上爆料Rain最常講的話竟然是「失敗就死定了」。

該節目以「只能表演一首歌」為宗旨，卡司橫跨古典音樂、流行音樂、創作歌手，包括世界女高音曹秀美、資深實力派歌手任宰範、知名製作人兼歌手柳喜烈、R&B精靈朴正炫，還有韓流天王Rain、兄妹美聲組合AKMU樂童音樂家，以及擁有「吞CD」美譽的女團MAMAMOO等，以「如果你在死之前只能唱一首歌，你想唱什麼歌？」為概念，並且在表演完立即撤舞台的瘋狂想法，讓眾歌手當下幾乎都不敢置信，但隨後卻又爽快答應演出，並且感嘆：「若不是有Netflix就無法做到這樣的表演！」

Rain在青瓦台開唱。(圖:Netflix提供)

製作人金學慜在記者會上透露，節目超大亮點「Rain在青瓦台表演」演出相當有挑戰性，畢竟跟青瓦台借場地相當困難，為了不破壞草地以及青瓦台建築內部，製作單位事先鋪上地毯、草皮保護劑，整個企劃的難度超高，但能將韓國的文化遺產青瓦台介紹給全球觀眾非常值得。

他也忍不住大吐苦水，表示Rain與AKMU樂童音樂家是意志最堅強的，該節目訴求一鏡到底，演出時得一次就成功，必須承受龐大壓力的Rain因此一直對製作人說：「失敗就死定了！所有人都死定了！」為了不讓工作人員死，製作人抱持著「必死則生」的念頭努力把節目製作完成，記者會現場的媒體們聞言忍不住爆笑。

由李燦赫、李秀賢所組成的AKMU樂童音樂家也出席了節目記者會，由於他們所錄製的表演內容是整部影集當中唯一沒有觀眾的一集，但為了將演唱的歌曲以最經典的舞台方式呈現，不僅動用了直升機，還動員200多位舞者，只為了完成一首歌的演出。妹妹李秀賢笑著表示：「若不是有哥哥的瘋狂想法，我想我的人生中不會出現如此驚人的表演！」

Rain在青瓦台開唱。(圖:Netflix提供)

值得一提的是，製作組還特別邀請「魷魚遊戲 」李政宰來介紹女高音曹秀美，製作人金學慜透露儘管知道李政宰行程忙碌，但在提出演出邀約後，李政宰便因對前輩的尊敬而欣然答應演出，讓製作人相當感謝。