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開贓車酒駕拒檢 「神話」申彗星糗大

記者梅衍儂／綜合報導
申彗星二度酒駕被抓。（取材自Instagram）
申彗星二度酒駕被抓。（取材自Instagram）

南韓長壽男團神話成員申彗星，日前凌晨因駕駛贓車及拒絕酒測遭警方逮捕，事後經紀公司發聲明坦認他聚餐後酒駕，但是因停車人員給錯鑰匙，申彗星才會開錯車。不料此說法遭餐廳打臉，表示當時泊車人員早已下班。經紀公司隨後改口是申彗星自己認錯車。而日前他戴著帽子、口罩從警局走出，面對大批媒體詢問，他始終低著頭不發一語。

申彗星並非第一次酒駕，早在2007年就犯過，這次更誇張，醉到認錯車還停在路中央。經紀公司修正後的聲明中表示，該餐廳停車場的人員下班後會將車鑰匙放在車內，當時醉醺醺的申彗星以為車鑰匙在自己身上，隨意打開一輛車就以為是自己的，他直接坐在副駕駛座，朋友叫了代駕，朋友下車後，代駕也離開，申彗星自己開車回家，結果停在路中央睡著了。

警方在路上發現贓車，前往查看時，申彗星被嚇醒，情急之下還試圖開車逃逸，並且拒絕酒測。

另外，韓星朴敏英上月被韓媒Dispatch爆出和富豪姜宗玄交往，韓媒起底男方曾因詐騙遭判刑2年6個月，擁有多家公司，家住漢南洞頂級別墅，擁有多輛千萬跑車，人際關係複雜。

在外界質疑下，朴敏英隔日宣布兩人已分手。日前姜宗玄接受訪問，首度透露心情，他說：「我不希望因為我毀掉她的演員職業，因為她真的很喜歡演戲，我們一起下定分手的決心。我的新聞無論怎樣發都沒有關係，但希望不要再提及朴敏英了。」

他也否認自己是富豪，拍到的勞斯萊斯、藍寶堅尼等名車都不是自己的，還說看車牌就知道那些車都是借來的，漢南洞的別墅也是朋友的房子，更表示自己手上戴的是假表。

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