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喊話「我的唯一」 孔曉振甜嫁小10歲歌手嫩夫

​​娛樂新聞組／綜合報導​
孔曉振和小10歲韓裔美籍歌手男友Kevin Oh在紐約結婚。（取材自Instagram）
孔曉振和小10歲韓裔美籍歌手男友Kevin Oh在紐約結婚。（取材自Instagram）

42歲韓星孔曉振3月才在婚禮接到捧花，11日就和小10歲男友Kevin Oh在紐約結婚；婚禮小而隆重，僅開放親朋好友參加。她在IG上分享一張照片，向男方甜蜜喊話，看起來應是她穿著婚紗下半身的照片，腳邊還有一雙剛換下來的運動鞋與襪子，寫道「my one and only…i’m ready!（我的唯一，我準備好了）」，照片發出4小時就吸引了14萬個讚。

韓裔美籍歌手Kevin Oh。（取材自Instagram）
韓裔美籍歌手Kevin Oh。（取材自Instagram）

韓媒報導，忙碌的孔曉振這陣子在拍攝戲劇「問問星星吧」，她日前快馬加鞭結束這個月的拍攝進度，隨即向劇組告假前往紐約。她的演藝圈好友鄭麗媛和嚴智苑也都前往紐約為好姐妹獻上祝福。

孔曉振曬婚紗照。（取材自Instagram）
孔曉振曬婚紗照。（取材自Instagram）

孔曉振3月參加玄彬和孫藝珍婚禮時接到捧花，一個月後被爆和韓裔美籍歌手Kevin Oh大談姐弟戀，戀情曝光後，雙方大方認愛；8月有媒體報導他們即將於10月結婚，孔曉振經紀公司也證實消息；Kevin Oh更是大方在IG放閃，表示：「我知道我偷走了一位在韓國非常受到喜愛的女演員」，並上傳兩人共同寫的歌，用英文宣告兩人將走入禮堂，甜蜜說：「我遇到了一生中最好的朋友、靈魂伴侶，如今她也將成為我的妻子。」透露婚禮在他家鄉紐約舉辦。

模特兒出身的孔曉振外型姣好，近年演出戲劇「沒關係，是愛情啊！」、「嫉妒的化身」、「山茶花開時」受到不少好評，她的合作對象包括孔劉、蘇志燮、趙寅成、金秀賢、張赫等大咖男星，因此有「男神收割機」之稱。

韓裔

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