「鬧大就殺你」 榊英雄性侵4女星毀17年婚

日本名導榊英雄因性侵事業受到重創。（取材自推特）

日本 名導榊英雄驚爆離婚。他3月被爆性侵 四位女星，不但藉酒意行凶，還威脅受害者不准鬧大，否則要殺人滅口。受醜聞影響，他執導的兩部電影 被取消上映，日本媒體日前報導，他的歌手妻子已於5月和他離婚，結束長達17年的婚姻。

57歲的榊英雄和歌手「和」2005年結婚，婚後育有兩女，7月時她在個人YouTube頻道宣布把名字從「和」改為原本的姓氏「橘泉」。外界猜想是否她可能與榊英雄已經離婚，今多家日媒報導，她的經紀公司證實離婚消息，兩位女兒的撫養權都歸橘泉。

榊英雄今年3月遭「週刊文春」踢爆性侵四名女星，其中三名是他酒後逞凶，不僅強迫發生關係，甚至還要脅女方不准把事情鬧大，不然就要殺了她，其中一名演員還曾經收過他下體特寫照。榊英雄坦承犯行，表示確實與其中三人發生關係，但表示沒有性侵另一位演員，他強調雙方都是你情我願，且事情爆發後他已向妻子道歉並獲得原諒。

榊英雄還表示「電影沒有罪」，說自己會負擔全部責任，不過他執導的「警示燈（暫譯）」及「蜜月」都被等停止上映，如今妻子也與他離婚，事業和人生都皆受到重創。