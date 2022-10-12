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李政宰「魷魚遊戲2」 片酬1集拿70萬美元

記者梅衍儂／綜合報導
李政宰（中）主演Netflix韓劇「魷魚遊戲」即將開拍第2季，他的天價酬勞也跟著曝光。（圖：Netflix提供）
李政宰（中）主演Netflix韓劇「魷魚遊戲」即將開拍第2季，他的天價酬勞也跟著曝光。（圖：Netflix提供）

韓星李政宰以影集「魷魚遊戲」拿下美國艾美獎視帝後，身價水漲船高，有韓媒報導他接下「魷魚遊戲2」的片酬一集高達10億韓元（約70萬美元），打破南韓演員紀錄，去年南韓頂級男演員金秀賢的片酬大約是5億韓元，如今李政宰直接翻倍，第二季開拍預定九集，他將笑納近630萬美元。

李政宰前陣子成為首位亞洲奪下艾美獎視帝演員，他風光回國後一度確診新冠肺炎，日前已經康復。他接下來要準備明年開拍的「魷魚遊戲2」，日前有韓媒曝光他的片酬，單集10億韓元超越所有南韓電視劇演員。

49歲的的李政宰出道29年，27歲時以電影「沒有太陽」拿下南韓青龍獎影帝寶座，代表作包括「與神同行」系列、「下女」、「闇黑新世界」、「觀相」等，他演而優則導，今年自編自導自演的電影「獵首密令」邀來好友鄭雨盛合作，連三周登韓票房冠軍，也獲得韓「釜日電影獎」最佳新人導演入圍肯定。

而「魷魚遊戲」暴紅，製作方與平台Netflix先前就收益分成進行協商，最後決定製作費與演員片酬分開計算，除了片酬，「魷魚游戲2」總製作費高達1000億韓元（約7004萬美元），也是韓劇史中最高，將由第一季原班人馬李政宰、李秉憲、孔劉演出，明年開機，後年年末播出。對於高價片酬，製作公司也回應：「片酬還在協商中，現在還沒有最終確定。」

魷魚遊戲 南韓 電影

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