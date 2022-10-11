相隔19年再合作 申河均和韓志旼拍海報忍笑：只看到額頭

申河均(左)和韓志旼相隔19年再度合作戲劇。(圖：friDay影音提供)

由申河均、韓志旼、鄭進永、李姃垠主演、改編自南韓人氣小說 的韓劇「Yonder」，11日記者會上申河均爆料和韓志旼拍攝海報時的幕後故事，他透露當時還不知道這是一齣愛情劇，雖然拍出來的畫面很唯美，但拍攝時的兩人其實隔得很近，近到視野中只看得到對方的額頭。韓志旼聞言立即回想起當時的申河均，附和著說：「他真的一直在笑，又一直要忍住不笑。」

劇情描述在2032年，深陷喪妻悲痛中的記者，某天收到一封郵件後決定捨棄自己的軀體，前往能和亡妻再次一起生活的「Yonder」世界之故事。該劇導演 是擁有「王的男人」、「茲山魚譜」等歷史電影 作品且獲獎無數的名導李濬益之首部電視劇，日前還正式受邀參加第27屆釜山國際電影節在「On Screen」單元放映，正式開播前即已受到廣大關注。

申河均、韓志旼繼2003年的電視劇「烈愛無間道」相隔19年再度合作。被問到多年後再次攜手的感想，申河均表示：「通常演員們拍完一部作品後很難會再見到面，但我現在覺得『原來等了那麼久就是為了現在再相遇啊』，非常開心。」韓志旼則透露當年的兩人都不太說話，申河均比現在還更寡言，再加上那是自己第一次擔任主演，所以覺得很難也很吃力，但隨著慢慢積累經歷之後，心想「當時申河均前輩和我演戲應該很辛苦吧」，幸虧過了很久才再相會，這次溝通就更加順暢，所以感覺很舒服。