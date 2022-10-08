我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市重罪案飆 法拉盛犯罪率增93%

紐約國際動漫博覽會 疫後熱鬧回歸

超狂敬業精神 影后出道36年堅持不做這件事

記者李姿瑩／台北即時報導
金憓秀影后氣場藏不住。(圖：Netflix提供)
金憓秀影后氣場藏不住。(圖：Netflix提供)

南韓影后金憓秀7日出席韓劇「王后傘下」記者發布會，她出道36年，敬業態度有目共睹，她2013年曾披露自己為了演古裝劇，堅持不打耳洞，如今真的接拍古裝大戲，成功又讓這份堅持再受矚目。

「王后傘下」是金憓秀繼2013年的電影「觀相大師：滅王風暴」後暌違多年的古裝作品，影迷們一直都很期待再次看到她氣勢爆棚的古裝形象。在7日的記者會上，金憓秀稱讚這次看到劇本覺得一切都很新鮮，角色都非常有活力，所以沒有理由不演，大家也沒有理由不看。

值得一提的是，金憓秀出道至今，「王后傘下」是她的第五部古裝作品，儘管換上古裝的次數不多，但她仍堅持「為了隨時能演歷史劇」所以一直都沒有打耳洞，不想因為小細節導致觀眾出戲。

金憓秀和金海淑如願再度合作。(圖：Netflix提供)
金憓秀和金海淑如願再度合作。(圖：Netflix提供)

「國民媽媽」金海淑這次飾演要和中殿「姀怜」對抗的大妃娘娘，金海淑在記者會上幽默表示，兒子雖然是個聖君，但後來發現他的後宮實在太多了，孩子也太多了，加上優柔寡斷，忍不住覺得為何兒子都不快點做決定，把問題都丟給後宮解決，雖然在百姓眼裡是個聖君，但在家人眼中並非如此，這番「真情告白」讓眾人笑聲不斷。

此外，這次金海淑與金憓秀的「雙金對決」也是眾人期待的焦點之一，金憓秀毫不掩飾她對金海淑的崇拜，因為10年前曾與金海淑合作過，發現前輩的專業程度不亞於任何人，始終對工作充滿熱情，甚至犧牲睡眠，讓她深受感動。

金海淑則透露當初曾問導演會由誰飾演中殿，在得知是金憓秀後忍不住拍手叫好，由於她們之前和座電影「神偷大劫案」，覺得金憓秀不但演技棒，人品也很優秀，一直都很喜歡她，早就期待能夠再次合作。金海淑也特別提到在辛苦的拍攝過程中，看著金憓秀的臉龐越來越瘦，但依然竭盡全力努力的樣子讓自己感到很踏實，有這樣成為堅強後盾的金憓秀在身邊，自己也可以一直開心演下去。

金憓秀的好人品不只是資深前輩稱讚，就連新生代演員以及記者會主持人也都稱讚不已。文相敏、柳善皓、朴京林輪番感謝讚美金憓秀的貼心和溫暖，而金憓秀在被問到是否覺得「王后傘下」也會成為下一部媲美「信號」的「人生戲劇」時，金憓秀感性地回答，雖然自己沒有預知能力，但「人生戲劇」本來就是根據觀看者的感受而有所不同，但若是以好的戲劇、令人印象深刻的電視劇來做依據的話，那麼「王后傘下」似乎有充分的理由當之無愧。

電影 導演 風暴

上一則

幸福藏不住 南宮珉公開婚禮照：我會更加幸福生活

下一則

桂綸鎂出道全是意外 和男友吵架「臭臉」被導演相中

延伸閱讀

19度闖金馬創紀錄 張艾嘉搶影后已不緊張 一切隨緣

19度闖金馬創紀錄 張艾嘉搶影后已不緊張 一切隨緣
王楚嫣穿漢服再現古裝美女 TikTok擁60萬粉絲

王楚嫣穿漢服再現古裝美女 TikTok擁60萬粉絲
湯唯再奪影后 「分手的決心」釜日電影節斬獲5獎

湯唯再奪影后 「分手的決心」釜日電影節斬獲5獎
伊朗頭巾示威遍地開花 女學生嗆民兵 法影后剪髮聲援

伊朗頭巾示威遍地開花 女學生嗆民兵 法影后剪髮聲援

熱門新聞

具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

2022-09-29 02:19
大S(左)坦言20年不換電話號碼都是為了具俊曄。（圖：VOGUE提供）

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

2022-09-30 21:46
8歲金銘可愛模樣。（取材自微博）

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

2022-10-02 23:12
甄珍(左)、章立衡母子。圖／摘自臉書

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

2022-10-06 09:22
王心凌以金曲「愛你」在「乘風破浪」殺出重圍。（取材自Instagram）

接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆

2022-10-03 23:17

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年