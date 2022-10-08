超狂敬業精神 影后出道36年堅持不做這件事

金憓秀影后氣場藏不住。(圖：Netflix提供)

南韓影后金憓秀7日出席韓劇「王后傘下」記者發布會，她出道36年，敬業態度有目共睹，她2013年曾披露自己為了演古裝劇，堅持不打耳洞，如今真的接拍古裝大戲，成功又讓這份堅持再受矚目。

「王后傘下」是金憓秀繼2013年的電影 「觀相大師：滅王風暴 」後暌違多年的古裝作品，影迷們一直都很期待再次看到她氣勢爆棚的古裝形象。在7日的記者會上，金憓秀稱讚這次看到劇本覺得一切都很新鮮，角色都非常有活力，所以沒有理由不演，大家也沒有理由不看。

值得一提的是，金憓秀出道至今，「王后傘下」是她的第五部古裝作品，儘管換上古裝的次數不多，但她仍堅持「為了隨時能演歷史劇」所以一直都沒有打耳洞，不想因為小細節導致觀眾出戲。

金憓秀和金海淑如願再度合作。(圖：Netflix提供)

「國民媽媽」金海淑這次飾演要和中殿「姀怜」對抗的大妃娘娘，金海淑在記者會上幽默表示，兒子雖然是個聖君，但後來發現他的後宮實在太多了，孩子也太多了，加上優柔寡斷，忍不住覺得為何兒子都不快點做決定，把問題都丟給後宮解決，雖然在百姓眼裡是個聖君，但在家人眼中並非如此，這番「真情告白」讓眾人笑聲不斷。

此外，這次金海淑與金憓秀的「雙金對決」也是眾人期待的焦點之一，金憓秀毫不掩飾她對金海淑的崇拜，因為10年前曾與金海淑合作過，發現前輩的專業程度不亞於任何人，始終對工作充滿熱情，甚至犧牲睡眠，讓她深受感動。

金海淑則透露當初曾問導演 會由誰飾演中殿，在得知是金憓秀後忍不住拍手叫好，由於她們之前和座電影「神偷大劫案」，覺得金憓秀不但演技棒，人品也很優秀，一直都很喜歡她，早就期待能夠再次合作。金海淑也特別提到在辛苦的拍攝過程中，看著金憓秀的臉龐越來越瘦，但依然竭盡全力努力的樣子讓自己感到很踏實，有這樣成為堅強後盾的金憓秀在身邊，自己也可以一直開心演下去。

金憓秀的好人品不只是資深前輩稱讚，就連新生代演員以及記者會主持人也都稱讚不已。文相敏、柳善皓、朴京林輪番感謝讚美金憓秀的貼心和溫暖，而金憓秀在被問到是否覺得「王后傘下」也會成為下一部媲美「信號」的「人生戲劇」時，金憓秀感性地回答，雖然自己沒有預知能力，但「人生戲劇」本來就是根據觀看者的感受而有所不同，但若是以好的戲劇、令人印象深刻的電視劇來做依據的話，那麼「王后傘下」似乎有充分的理由當之無愧。