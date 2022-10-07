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湯唯再奪影后 「分手的決心」釜日電影節斬獲5獎

娛樂新聞組／綜合報導
湯唯憑藉「分手的決心」拿下釜日電影獎影后，但她未出席領獎。（取材自Instagram）
湯唯憑藉「分手的決心」拿下釜日電影獎影后，但她未出席領獎。（取材自Instagram）

第31屆釜日電影節隨著釜山影展開幕，日前舉行頒獎典禮，朴贊郁執導的「分手的決心」獲得8項提名，結果包辦最佳電影、男女主角、攝影及配樂合共5個獎項，成為大贏家。湯唯雖然缺席領獎，仍以中韓雙語拍片致謝。

今年釜日電影節共有215部韓片參選，共頒發16個獎項。朴贊郁執導「分手的決心」跟日本導演是枝裕和首次執導韓片「嬰兒轉運站」，賽前各獲8項提名，結果「分手的決心」片連奪5獎，「嬰兒轉運站」片幾乎全軍覆沒，只有女星IU獲頒明星獎。

朴贊郁首先獲頒最佳電影，透過影片發表感言：「大家能看到影片就代表我得獎了，很謝謝各位的支持。就我所知男女主角也都有入圍，朴海日和湯唯要是沒能得獎，我就要拒絕我這個獎座！『分手的決心』很奢侈地在劇本完成前就先做了選角，真的很感謝朴海日與湯唯。」

朴海日首次在釜日電影節稱帝。（美聯社）
朴海日首次在釜日電影節稱帝。（美聯社）

果不其然，男、女主角朴海日和湯唯分別奪下影帝和影后，朴海日親自出席。這是他第一次榮獲釜日電影節的肯定，表示非常感謝導演朴贊郁。

湯唯則透過影片發表感言，不僅感謝釜日電影節肯定，也向朴贊郁、編劇丁瑞慶、朴海日，及每一名工作人員致謝。湯唯先前已斬獲「春史電影節」影后。

電影 湯唯 導演

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