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梁朝偉釜山合體宋康昊 想合作、還想演殺人犯

記者陳建嘉／綜合報導
梁朝偉(左起)與日本名導是枝裕和、坎城影帝宋康昊合影，網友鼓譟希望看到三人合作。（取材自推特）
梁朝偉(左起)與日本名導是枝裕和、坎城影帝宋康昊合影，網友鼓譟希望看到三人合作。（取材自推特）

香港影帝梁朝偉獲頒本屆釜山影展「亞洲電影人獎」，表揚他對亞洲電影及文化的貢獻，他親自出席記者會，嘴甜表示非常開心能再度見到南韓粉絲，前一晚也成功與名導是枝裕和、影帝宋康昊合影，「我想與影帝后宋康昊、全道嬿合作，但最大的問題是語言，也許我能演一個聽障人士」。

今年釜山影展也特別舉辦「梁朝偉的花樣年華」影展，並請梁朝偉親自挑選6部電影，包括「無間道」、「花樣年華」以及「東成西就」等片，他還主動提及想讓大家看他剛出道時在台灣拍攝的電影，「可惜只能選6部，所以無法放入清單」。

梁朝偉謙虛表示，演戲的首20年都在學習，後來才將所學發揮出來，「現在已經可以沒有壓力的享受表演」，並透露當年是拍電視劇出身，「最近會想，如果再拍電視劇會是什麼樣的感覺呢？如果有機會，還想再度挑戰」，並說演過這麼多角色，很想挑戰演連續殺人魔，「我很想演反派，但接到的反派覺這並不多」，還笑說之前才與「風再起時」導演翁子光建議，可以再合作拍一部連續殺人犯的電影。

去年進軍好萊塢，拍攝漫威電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），梁朝偉也為該角色說話，「我本以為他是一個大壞蛋，深入了解之後才發現不是」，認為是一個固執、愛護家人卻不懂得愛自己的父親，「但我10年前沒想過自己能挑戰父親的角色，很開心能有轉換形象的機會」。

梁朝偉接下來將在釜山影展陸續出席映後活動，他不改幽默本色，表示沒想過自己會有這麼多年輕影迷，「不過有一些人，是因為喜歡王家衛的電影，才會認識我」。

電影 梁朝偉 影展

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