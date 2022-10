梁朝偉釜山合體宋康昊 想合作、還想演殺人犯

梁朝偉(左起)與日本名導是枝裕和、坎城影帝宋康昊合影,網友鼓譟希望看到三人合作。(取材自推特)

香港影帝梁朝偉 獲頒本屆釜山影展 「亞洲電影 人獎」,表揚他對亞洲電影及文化的貢獻,他親自出席記者會,嘴甜表示非常開心能再度見到南韓粉絲,前一晚也成功與名導是枝裕和、影帝宋康昊合影,「我想與影帝后宋康昊、全道嬿合作,但最大的問題是語言,也許我能演一個聽障人士」。

今年釜山影展也特別舉辦「梁朝偉的花樣年華」影展,並請梁朝偉親自挑選6部電影,包括「無間道」、「花樣年華」以及「東成西就」等片,他還主動提及想讓大家看他剛出道時在台灣拍攝的電影,「可惜只能選6部,所以無法放入清單」。

梁朝偉謙虛表示,演戲的首20年都在學習,後來才將所學發揮出來,「現在已經可以沒有壓力的享受表演」,並透露當年是拍電視劇出身,「最近會想,如果再拍電視劇會是什麼樣的感覺呢?如果有機會,還想再度挑戰」,並說演過這麼多角色,很想挑戰演連續殺人魔,「我很想演反派,但接到的反派覺這並不多」,還笑說之前才與「風再起時」導演翁子光建議,可以再合作拍一部連續殺人犯的電影。

去年進軍好萊塢,拍攝漫威電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),梁朝偉也為該角色說話,「我本以為他是一個大壞蛋,深入了解之後才發現不是」,認為是一個固執、愛護家人卻不懂得愛自己的父親,「但我10年前沒想過自己能挑戰父親的角色,很開心能有轉換形象的機會」。

梁朝偉接下來將在釜山影展陸續出席映後活動,他不改幽默本色,表示沒想過自己會有這麼多年輕影迷,「不過有一些人,是因為喜歡王家衛的電影,才會認識我」。