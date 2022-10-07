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Rain被傳出軌「神似金泰希」高球選手 長相曝光

娛樂新聞組／綜合報導
Rain（左）和金泰希結婚5年，育有兩個女兒。（取材自微博）
Rain（左）和金泰希結婚5年，育有兩個女兒。（取材自微博）

南韓天王Rain（鄭智熏）和女神金泰希結婚5年，育有兩名女兒，日前卻遭韓媒隱射疑似出軌，對象是高爾夫球選手朴潔（音譯），長相更被指和金泰希十分相似，消息一出震驚網友。Rain透過經紀公司第一時間否認，而被指是小三的朴潔也在IG回應，直呼「無言」。

八卦雜誌「WOMAN SENSE」早前報導，稱男星B是在戲劇、歌唱、綜藝都有好成績的巨星，且有一個貌美如花的藝人妻子，但B與年輕、性感的高爾夫球選手A女傳出婚外情。報導指出，兩人在某次高爾夫球大會上結識，趣味相投很快累積感情，且A女與B男的妻子是好閨蜜，正因如此，兩人的不倫沒被懷疑。

報導刊出後，韓網隨後出現一則標題「闖進Rain和金泰希之間的那個朴潔是誰」，並附上一名女性高爾夫球員的照片，暗指Rain出軌。

網友爆料Rain和高爾夫球選手朴潔（音譯）疑似有婚外情。（取材自Instagra...
網友爆料Rain和高爾夫球選手朴潔（音譯）疑似有婚外情。（取材自Instagram）

而Rain所屬經紀公司Lane & Company第一時間氣炸反擊：「現在在網路上謠傳的謠言毫無根據事實，完全不是事實！」公司表達出不滿地情緒，「因為沒有回應的必要，所以一直保持沈默」，但眼看謠言越傳越盛，Rain也表示絕對告到底，將採取法律問責。

朴潔的IG則被網友洗版，稍早Po出一張全黑圖，澄清表示：「無言，就只是幾年前在贊助商的活動見過面，僅僅如此而已，我連對方的電話號碼也不知道。」對於被指像金泰希，她表示：「雖然不像，但能夠被相提並論還是感謝，不過這種不像話的事情（造謠）居然發生了。」

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