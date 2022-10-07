日男星接近全裸演旱鴨子喊「好自在」 求助綾瀨遙

長谷川博己(右)在「救救旱鴨子」飾演一名不擅長游泳的大學教授，因游泳教練綾瀨遙的慫恿開始學習。（圖：采昌提供）

日本 45歲演技派男星長谷川博己與女神綾瀨遙再度攜手，推出喜劇新片「救救旱鴨子」，該片有9成的戲都在游泳 池內拍攝，好在長谷川本人其實是游泳健將，不僅不怕水，還得靠演技來詮釋旱鴨子的模樣。他也提到，因為拍攝期間幾乎就是一件泳褲上戲，「因為是有點接近全裸那種無防備的狀態，我覺得在拍攝這部作品的時候反而更能毫不保留地展現自己」。

長谷川飾演的角色是一名個性頑固又無敵怕水的旱鴨子大學教授，但其實他本人根本就是游泳高手，游起泳來簡直如魚得水，讓他在演出過程中，不斷苦心練習要「如何游得笨拙一些」。他更為了演繹笨拙泳姿，特別請游泳老師來指導如何「讓泳技退步」，可說是煞費不少苦心。

值得一提的是，這也是他繼大河劇「麒麟來了」之後，再度擔綱主演的作品。他透露早在拍攝「麒麟來了」的時候，就已經接觸到這部作品，尤其認為劇本特別有意思：「最有趣的是主角在學游泳時，回想起自己過去的回憶，這讓我很感動。」更透露決定接演的關鍵原因：「演員的工作，就是透過過去的各種事件，來挖掘內心深處的情感，所以我認為現在扮演這個主角，對我有所好處。」

長谷川博己在「救救旱鴨子」飾演不會游泳的大學教授。（圖：采昌提供）

「救救旱鴨子」是「宅男的戀愛字典」日本奧斯卡 最佳編劇渡邊謙作的最新編導作品，描繪旱鴨子大學教授長谷川博己在游泳教練綾瀨遙的慫恿下，開始學習游泳的故事。長谷川飾演的大學教授個性頑固，雖畏懼碰水，但會說些藉口來搪塞。

這樣的角色深深吸引長谷川，他說：：「一個滿嘴藉口的哲學教授，試圖克服他對水的恐懼，這點很有意思。而且他遺忘了過去的痛苦記憶，讓我想知道那些記憶為什麼完全消失。『克服對水的恐懼』和『我的一部分記憶消失了』，我認為兩者是有關聯的，理解這個缺口很有趣，所以想透過角色來探索它。」