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日系男神涉毒棄屍 押尾學出獄8年曬白髮照

娛樂新聞組╱綜合報導
日本男星押尾學出獄八年，近來曬照再引起日媒關注。(取材自Instagram)
日本男星押尾學出獄八年，近來曬照再引起日媒關注。(取材自Instagram)

日本男星押尾學外貌俊帥，曾是日系男神代表人物之一，和女星矢田亞希子結婚更被認為是男才女貌的結合，但他2009年爆出涉毒，且當時和他一起吸毒的酒店女公關當場死亡，他卻沒叫救護車，因持毒、棄屍等罪刑入獄，2014年假釋出獄後也沒有回歸戲劇圈，家庭事業全毀。而他近來分享和孩子散步的照片，再引起日媒關注。

綜合媒體報導，押尾學在經典日劇「大和拜金女」、「戀愛革命」演出關鍵角色走紅，同時也是搖滾歌手，並和當時人氣女星矢田亜希子先有後婚，轟動娛樂圈。

押尾學在出獄後雖然沒有回歸演藝圈，仍低調展開自己的音樂活動，吸引不少鐵粉支持，更一度有意朝中國、南韓發展，但之後都沒有下文。他也曾遇過有導演邀約拍戲，但是因為有前科被贊助商拒絕，復出之路遙遙無期。

現年44歲的押尾學在社群分享日常生活照，一頭銀灰色短髮，身材練得健壯，臂肌、胸肌明顯，體態仍保持的不錯。日媒曾報導他2017年再婚，還曾有導演邀他拍片過，但因過往醜聞、有前科，似乎難再復出。不過他社群上曬出生活照，包括健身房健身、和友人玩音樂、打網球、高爾夫球，和朋友聚餐、帶兒子散步去遊樂園，生活看來仍過得不錯。

前妻矢田亞希子在離婚後，獨力撫養就讀中學的兒子，當年押尾學犯案後，身為妻子的她受到牽連，一度面臨無戲可演的窘境，直到後來才逐漸逆轉頹勢。

日本男星押尾學。(本報資料照片)
日本男星押尾學。(本報資料照片)

社群 健身 導演

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