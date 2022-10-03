孫藝真挺4月孕肚深夜電影院約會 秀票根閃瞎全網友

孫藝真、玄彬婚後感情甜蜜。（取材自Instagram）

玄彬暌違4年的大銀幕之作「機密同盟2」，也是他與孫藝真結婚後的首部作品。延續前作「機密同盟」，玄彬在續作中繼續飾演北韓刑警「任鐵零」一角，帶著新任務來到南韓 ，和南韓刑警「姜鎮泰」、FBI探員「傑克」合作完成任務，該片在韓熱賣，已破600萬觀影人次，就連玄彬的愛妻孫藝真也罕見的在個人IG上曬出「約會放閃照」，秀出票根，證明自己有進場支持電影 。

孫藝真發文力挺老公主演新片「機密同盟2」。（取材自Instagram）

即便孫藝真宣告懷孕後就鮮少出現，幾乎在家待產，也不常更新社群網站 ，2日晚上卻突然在個人Instagram的限時動態上秀出一張9時40分播映的電影票卷，上面還標註電影名稱「機密同盟2」，並訂了一組雙人座位，特別用英文寫下「Confidential Assignment 2: International」，為老公玄彬的新電影宣傳，雖沒特別言說，但確實就是與老公玄彬一起看，網友直呼「太甜了這一對」、「老婆來替老公應援了」、「2人的深夜約會好浪漫」、「身邊坐的肯定是玄彬」掀起話題。

玄彬主演「機密同盟2」在韓觀影人次突破600萬。（圖：車庫提供）

玄彬以「任鐵零」角色回歸「機密同盟2」的玄彬也透露這次參演的感想，他表示：「起初覺得就以和之前一樣的演技詮釋角色就好，但在準備的過程中思考了一下，這次續集的笑哏和動作場面都大幅升級了，我一開始怎麼能那麼想呢？感到非常懊悔！但也滿苦惱『任鐵零』的角色該加強哪些部分，這次在續作中我是第二次來到南韓，所以比較有經驗了，前作中還帶著報復心，所以角色感覺比較陰沉，續作中則想表現出這個角色開朗的一面！」如今票房熱賣，又有孫藝真現身力挺，票房可望繼續衝高。