成宮寬貴又被爆染毒 這次連男友長相都被公開了

東谷義和爆料成宮寬貴和男友的聚會場所桌面上有毒品。（取材自Instagram）

日本 男星成宮寬貴2日遭YourTuber東谷義和爆料，指他惡習難改，又再度染毒。而且東谷義和還加碼爆出成宮寬貴男友的照片，就是要讓當事人難堪。

成宮寬貴原本是日劇男神之一，但2016年被朋友爆料吸毒，就算驗尿自清仍無法挽救形象，加上周刊爆料他其實是遭男友背叛，成宮寬貴等同「被出櫃」，隨即引退消失在螢光幕前。

隨著他重新回到社群網站 上，成宮寬貴活躍在服飾業等領域，仍然具有一定的知名度。而東谷義和過去就是「爆料系」路線，今年7月選上日本參議院國會議員，政見之一就是要爆料知名藝人、企業家與運動員等47件醜聞，因此成宮寬貴成為他開刀對象。

他在個人Instagram上公布4張照片，宣稱是「成宮寬貴吸毒的證據」，並將畫面中可疑物品圈起，還註明某位男子是男朋友。東谷義和在貼文中表示，這張照片「只有我和警察 才有」，同時逼成宮寬貴出來面對，質問他：「你打算怎麼辦？出國？承認？還是要去戒毒啊？」