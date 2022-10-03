我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最快本周宣布 對中國出口晶片技術實施新限制

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

成宮寬貴又被爆染毒 這次連男友長相都被公開了

記者李姿瑩／即時報導
東谷義和爆料成宮寬貴和男友的聚會場所桌面上有毒品。（取材自Instagram）
東谷義和爆料成宮寬貴和男友的聚會場所桌面上有毒品。（取材自Instagram）

日本男星成宮寬貴2日遭YourTuber東谷義和爆料，指他惡習難改，又再度染毒。而且東谷義和還加碼爆出成宮寬貴男友的照片，就是要讓當事人難堪。

成宮寬貴原本是日劇男神之一，但2016年被朋友爆料吸毒，就算驗尿自清仍無法挽救形象，加上周刊爆料他其實是遭男友背叛，成宮寬貴等同「被出櫃」，隨即引退消失在螢光幕前。

隨著他重新回到社群網站上，成宮寬貴活躍在服飾業等領域，仍然具有一定的知名度。而東谷義和過去就是「爆料系」路線，今年7月選上日本參議院國會議員，政見之一就是要爆料知名藝人、企業家與運動員等47件醜聞，因此成宮寬貴成為他開刀對象。

他在個人Instagram上公布4張照片，宣稱是「成宮寬貴吸毒的證據」，並將畫面中可疑物品圈起，還註明某位男子是男朋友。東谷義和在貼文中表示，這張照片「只有我和警察才有」，同時逼成宮寬貴出來面對，質問他：「你打算怎麼辦？出國？承認？還是要去戒毒啊？」

很快這則爆料就在網路上傳開，網友認為既然他說警方下周就會搜索，卻又擅自先曝光案件，根本是在妨礙辦案。也有人不相信他的片面之詞，對這樁爆料持保留態度。

東谷義和特別放大圈起可疑物品。（取材自Instagram）
東谷義和特別放大圈起可疑物品。（取材自Instagram）

日本 社群網站 警察

上一則

王瞳喪夫後堅強現身 替艾成回大馬走完蜜月行程

延伸閱讀

李千娜高調曬愛 深夜為「男神」黃尚禾慶生

李千娜高調曬愛 深夜為「男神」黃尚禾慶生
梁朝偉私約日本男神 60歲皺紋顯熟男魅力

梁朝偉私約日本男神 60歲皺紋顯熟男魅力
金城武產量低之謎 名導：要滿足3條件才接戲

金城武產量低之謎 名導：要滿足3條件才接戲
IU米蘭街頭巧遇大咖男神 回頭一看居然是劉亞仁

IU米蘭街頭巧遇大咖男神 回頭一看居然是劉亞仁

熱門新聞

具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

2022-09-29 02:19
蕭淑慎自曝發現「驚人身世」。（取材自臉書）

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道

2022-09-26 01:57
8歲金銘可愛模樣。（取材自微博）

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

2022-10-02 23:12
大S(左)坦言20年不換電話號碼都是為了具俊曄。（圖：VOGUE提供）

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

2022-09-30 21:46
曾志偉（左）在黎峇菈的生日會上當眾獻吻。（取材自Instagram）

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

2022-10-02 04:29

超人氣

更多 >
世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵
8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值

蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米