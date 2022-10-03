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貼心顧及玉澤演感受 鄭恩地幕後暖舉曝光

記者李姿瑩／綜合報導
玉澤演（右）和鄭恩地之後會有感情線發展。（圖：愛奇藝國際站提供）
玉澤演（右）和鄭恩地之後會有感情線發展。（圖：愛奇藝國際站提供）

南韓男團2PM成員之一玉澤演與河錫辰、鄭恩地主演新劇「BLIND局中人」熱播，三位主角接受專訪，談到拍攝過程中印象深刻的事，鄭恩地提到，她印象最深的就是目前最新集數播出的場景，三人被困在一個狹小倉庫的戲分，「我一直想起我們在那裡孤軍奮戰的樣子，還有那張小到不行的床。」

「BLIND局中人」最新劇情中，玉澤演飾演重案組刑警變成犯罪嫌疑人，遭警方通緝，負傷的他找上鄭恩地飾演的社工幫助逃亡，鄭恩地於是將他帶到一處倉庫，徹夜幫他治療傷口，隔天還因擔心對方是否還有呼吸，用臉貼著他的胸口聽心跳，剛好醒來的玉澤演見狀直呼：「妳是監禁我的瘋狂粉絲嗎？」鄭恩地還問他：「可以把身上衣服脫掉嗎？」玉澤演再度愣了一下，鄭恩地才趕緊解釋是要幫他洗髒衣服，互動飄粉紅氛圍，兩人間的感情線正慢慢展開。

看似浪漫的情節，實際上拍攝時因為場地狹小，讓演員們極度不適。躺在那張床上的玉澤演更直呼：「當時還以為我快窒息了。」玉澤演也開玩笑說，他當時還被床擠到發脾氣，以誇張口吻還原當時心境「也太擠了吧！」、「擠死了啦，煩耶！」

玉澤演在受訪時，特地感謝鄭恩地的暖舉。他透露，因拍攝的關係，場地和道具被弄得又髒又亂，可是之後還要繼續使用，他原本想說既然是拍戲，就不計較直接用，但鄭恩地卻跳出來和劇組說：「不行啦！可以幫澤演哥換個乾淨的嗎？」後來現場真的變乾淨了。

河錫辰在劇中飾演做事一絲不苟法官，他有不少戲分都是獨自一人待在辦公室裡，對此他哀怨表示拍攝時相當孤單。所以當拍攝三人群戲時，河錫辰格外珍惜，「雖然那個倉庫小得要命，但是在那裡和他們見面的那天，對我來說真的是很欣喜雀躍的一天。」

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