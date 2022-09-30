朴敏英家人事業都捲入 否認拿男方很多錢

朴敏英火速切割富豪男友，並否認接受金援。（取材自Instagram）

韓星朴敏英日前被爆出和富豪姜宗玄（音譯）交往中，韓媒起底男方背景似乎不單純，不但有犯罪紀錄，甚至還遭判刑2年6個月。更多消息陸續曝光，朴敏英的親姊姊也參與了姜宗玄的事業，雙方家庭的關係密不可分。不過，朴敏英經紀公司突然發聲明表示，兩人已經分手，並強調報導中指朴敏英拿男方很多錢「不是事實」。

韓媒調查姜宗玄上市公司的登記副本，發現其中一間公司「Inviogen」的理事就是朴敏英的姊姊，該公司2019年成立，今年4月朴姊被登記為理事，而公司最大股東兼代表是姜的妹妹。

此事引發網友議論，認為朴敏英和男方已經不只是戀人關係，兩家族更是事業夥伴。去年12月29日朴敏英和前公司Namoo Actors的合約期滿不續約，隔天宣布加入新公司Hook Entertainment，而這間公司就是姜宗玄投資 的娛樂產業，在在顯示朴敏英的工作、家人都和男方分不開。