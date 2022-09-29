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朴敏英富豪男友竟是詐騙犯 曾被判刑2年半

記者梅衍儂／綜合報導
朴敏英被拍到和曾捲入詐騙案的富豪男友約會。（取材自Instagram）
朴敏英被拍到和曾捲入詐騙案的富豪男友約會。（取材自Instagram）

以「金秘書為何那樣」走紅的韓星朴敏英被拍到和富豪姜宗玄約會，疑似戀情曝光。韓媒Dispatch拍到朴敏英常出入姜宗玄位於漢南洞的別墅，直接從別墅出門，更驚人的是，男方曾捲入詐騙案，被判刑2年6個月。

據報導，姜宗玄住在漢南洞最高級的別墅，朴敏英經常來此，韓媒拍到無數次她從這裡出發去工作，收工後也是返回這裡休息，而不是回她清潭洞的住處。媒體也直擊她去男方老家，晚上兩人從家中出來，男方母親也現身送行，朴敏英還和其母摟腰說再見，關係親密。

而媒體也曝光姜宗玄的身分，他身為富豪，是江南夜店的VVVIP，一晚喝掉1億韓元（約6.96萬美元）的香檳，開著高級名車出入高球場，然而，他2013到2014年期間捲入金融公司貸款詐騙案，疑似私吞100億韓元資金（約696萬美元）。

此外，ETtoday引述韓媒報導，姜宗玄名下的加密貨幣交易所「Bithumb」的大股東金在旭，是另一間公司「Vidente」的代表，他同時也是鄭雨盛、李政宰創立的經紀公司「Artist Company」的現任代表。據了解，Vidente在數年前面臨倒閉，李政宰、鄭雨盛、河正宇三人各自投資了10億（約69.6萬美元）、10億、5億韓元，靠著三人的名氣成功拉抬股價

去年隨著「魷魚遊戲」暴紅，相關的公司股價都飆漲，有趣的是，該劇的製作公司是Siren Pictures，獲益的卻是姜宗玄名下的製作公司BUCKET STUDIO，而該公司擁有Artist Company的15%股份。

網友紛紛批評：「骯髒的傢伙們」、「連『魷魚』都牽扯在裡面...」、「看到這三人的名字不驚訝，比特幣最流行的時候很常看到他們的新聞」、「這陣容太狂了」。

朴敏英曾演過「成均館緋聞」、「天氣好的話，我會去找你」等代表作品，外形清純甜美，擁有超高人氣，最近新作則是「月水金火木土」。

詐騙 股價 貸款

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