朴敏英男友正面照曝光 網友驚：有錢真好

朴敏英被拍到和姜宗玄約會。（取材自naver）

韓星朴敏英28日被爆出和富豪姜宗玄（音譯）交往中，韓媒起底男方背景似乎不單純，不但有犯罪紀錄，甚至還遭判刑2年6個月。今更多消息曝光，朴敏英的親姊姊也參與了姜宗玄的事業，雙方家庭的關係密不可分。而有網友也挖出姜宗玄的正面照，不少網友看了直呼：「有錢真好！」

韓媒調查姜宗玄上市公司的登記副本，發現其中一間公司「Inviogen」的理事就是朴敏英的姊姊，該公司2019年成立，今年4月朴姊被登記為理事，而公司最大股東兼代表是姜的妹妹。

此事引發網友議論，認為朴敏英和男方已經不只是戀人關係，兩家族更是事業夥伴。去年12月29日朴敏英和前公司Namoo Actors的合約期滿不續約，隔天宣布加入新公司Hook Entertainment，而這間公司就是姜宗玄投資 的娛樂產業，在在顯示朴敏英的工作、家人都和男方分不開。

根據韓媒Dispatch報導，姜宗玄住在漢南洞最高級的別墅，朴敏英經常來此，Dispatcg拍到無數次她從這裡出發去工作，收工後也是返回這裡休息，而不是回她清潭洞的住處。Dispatch也直擊她去男方老家，晚上兩人從家中出來，男方母親也現身送行，朴敏英還和其母摟腰說再見，關係看起來非常親密。兩人和姜宗玄父母告別後，隨即前往朴敏英和父母同住的清潭洞別墅，兩人關係明顯雙方家長都已認可。

而Dispatch也曝光姜宗玄的身份，他名片上寫著各大企業的會長，自稱「虛擬資產」會長，身為富豪，他是江南夜店的VVVIP，一晚喝掉1億韓幣（約7.5萬美元）的香檳，開著藍寶堅尼、賓利、勞斯萊斯等高級名車出入高爾夫球場，然而，他名下沒有公司、沒有房子也沒有車，原來他2013到2014年期間捲入金融公司貸款詐騙 案，疑似私吞100億韓幣資金（約750萬美元）。