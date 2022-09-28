「RM」Haha三歲女兒患罕病 妻崩潰：希望是我受罪

Haha(右)和星2012年結婚，育有三個小孩。(取材自Instagram)

韓星Haha（河東勳）和歌手星2012年結婚，育有2子1女，兩人時常在IG分享全家人出遊照，一家人幸福美滿。不料，星昨（27）日在IG透露，3歲的女兒罹患罕見疾病，病到「無法走路或站立」，全家人經歷非常痛苦的時刻，「我寧願生病的是我，每個晚上都在祈禱能代替她受罪！」

Haha和星2019年迎來小女兒，對於家中唯一的女兒，兩人特別疼惜，然而老天卻開了一個大玩笑。星數個月來未更新IG、YouTube 頻道，工作、專輯製作也都停擺，她27日發文解釋是因為這陣子都在專心陪女兒治療，透露女兒得了「格林巴利症候群(Guillain-Barré syndrome) 」（又名「脫髓鞘多發性神經炎」）。

該病會讓人肢體無力，手足部都有刺痛感，伴隨深部肌腱反射減低或消失，走路困難至四肢癱瘓、吞嚥或呼吸困難。星表示女兒生病後她幾乎崩潰，「我寧願生病的是我，每個晚上都在祈禱我可以代替她受罪，不過陪女兒住院這段時間，看到了很多比她更辛苦的孩子，我也祈禱老天能幫助他們。」