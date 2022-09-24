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「神探伽利略」回來了 福山雅治15年來都沒變

娛樂新聞組／綜合報導
福山雅治於「神探伽利略：沉默的遊行」的形象不變。（視頻截圖）
福山雅治於「神探伽利略：沉默的遊行」的形象不變。（視頻截圖）

日本男神福山雅治、柴崎幸、北村一輝三人睽違9年合體演出「神探伽利略：沉默的遊行」，現年53歲的福山雅治演出湯川學已跨越15年，然而不論外型及角色形象，福山雅治均能保持當年的水準。

該片改編自東野圭吾狂賣超過1500萬冊的代表作「偵探伽利略」系列小說，三度搬上大銀幕加上夢幻組合回歸，果然在日本造成轟動。

「神探伽利略：沉默的遊行」故事描述一名失蹤多年的少女，多年出現卻成了遺體，而頭號嫌疑犯不僅曾捲入相似案件，且都以狡猾手段被釋放，然而這名嫌犯卻無預警遭到殺害，案情瞬間陷入膠著。

香港01報導，「沉默的遊行」與前作事隔九年，但福山雅治所飾演的「湯川教授」依然機智聰明、醉心於科學研究、運用物理學原則破解謎團，似乎事隔多年依然「入戲」，絲毫未變。

而女主角柴崎幸，在「神探伽利略：嫌疑犯X的獻身」初演刑警內海薰，當年的天真、神經質的形象，已經脫胎換骨；「沉默的遊行」中，已貴為「日劇女王」的柴崎幸雖然已臻四旬，但容貌保養得宜，在電影中所飾演的內海薰，亦更見成熟，變得嚴肅、沉靜。

「神探伽利略」首次於2007年被搬上電視框，被改編成兩季電視劇，由正值38歲的型男福山雅治主演。當年兩季均錄得極高收視，於是進而於2008年拍成電影「神探伽利略：嫌疑犯X的獻身」，2013年再推出續集「神探伽利略2：真夏方程式」。

為配合「神探伽利略沉默的遊行」，日本富士電視台亦推出短篇電視劇「神探伽利略：禁忌的魔術」，作為新電影與前作之間的故事補完。

日劇女王柴崎幸重演內海薰一角，更見成熟與冷靜。（視頻截圖）
日劇女王柴崎幸重演內海薰一角，更見成熟與冷靜。（視頻截圖）

遊行 電影 日本

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