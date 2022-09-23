金宣虎、Jisoo首爾電視節封帝后 柯佳嬿奪人氣獎

金宣虎獲韓流電視劇最佳男演員獎，不過他未現身領獎。（取材自微博）

南韓 「首爾國際電視節2022」日前在首爾KBS電視台舉行，男星金宣虎與人氣女團BLACK PINK成員Jisoo分別憑電視劇「海岸村恰恰恰」和「雪降花」獲韓流電視劇最佳男、女演員獎，不過兩人皆未出席典禮，以影片感謝粉絲支持。台灣女星柯佳嬿則以「無神之地不下雨」，拿下觀眾票選亞洲最具人氣演員獎。

金宣虎在感言影片中表示：「很抱歉因為有行程無法到場，感謝喜歡『海岸村恰恰恰』的觀眾，這個獎不是只屬於我，而是給整部電視劇的工作人員，是我們一起獲得的獎，因為有大家才有我，我會努力成為更好的演員，真心感謝大家，謝謝。」

Jisoo因為在美國宣傳BLACKPINK 新專輯而缺席，她透過影片表示：「大家好，我是Jisoo，非常榮幸能夠獲得這個獎項，由於行程安排我無法出席，十分遺憾。但是能獲得這個獎項我非常高興，感謝所有喜愛這部作品的觀眾，未來我將繼續努力，為大家帶來更出色的表現，謝謝！」

柯佳嬿以視訊方式連線首爾國際電視節，以中、韓文雙語發表得獎感言。（圖：三鳳製作提供）

女星柯佳嬿繼3年前「想見你」紅到日韓後，又以「無神之地不下雨」中的雲之神角色，拿下觀眾票選亞洲最具人氣演員獎，她特別以視訊方式現身，小秀韓語向現場觀眾打招呼，引來一陣轟動。

獲得人氣獎項肯定，柯佳嬿意外也開心，回想拍攝過程，當屬「扮老妝」最辛苦。由雲之神化身的老婆婆角色，導演 原本打算找年長演員擔任，但被柯佳嬿一句話「搶救」回來，她說：「如果是自己來演，好像更有趣，雲之神的樣貌跟其能力設定也會更立體。」

但「老妝」卻讓她吃盡苦頭，拍攝前先定妝5小時，等到完妝後戴假髮、換好衣服，又是5小時後，前後折騰10小時。

柯佳嬿說，化妝時為了避免沾上膠水，必須閉上眼、口，耳朵也被反摺，在人聲鼎沸的片場裡，必須關掉所有感官知覺長達5小時，她一度心理壓力大到差點得恐慌症，甚至感覺自己有快「溺水」的恐懼，每當她陷入黑暗、不停揮舞手時，經紀人就會抓住她的手，不停地安撫，她才漸漸平靜，直言：「那些貼在臉上、手上的假皮膚，很不透氣，但看到成果後，就覺得值得了，是非常珍貴的經驗。」