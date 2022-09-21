我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

泡澡照被駭客曝光 Jennie清空私人IG追蹤名單

​​娛樂新聞組／綜合報導​
Jennie深陷私照被曝風波。（取材自Instagram）
Jennie深陷私照被曝風波。（取材自Instagram）

南韓人氣團體BLACKPINK、防彈少年團的成員Jennie與V私下親密照再度被曝光，上回駭客曝光兩人親吻照，日前駭客更是囂張，將Jennie泡澡的照片也流了出去，而經紀公司仍未有回應，引起許多歌迷不滿，認為事情已經到則不得不發聲的地步，不解為何雙方經紀公司都毫無動作。

駭客公布疑似Jennie的泡澡照。（取材自Instagram）
駭客公布疑似Jennie的泡澡照。（取材自Instagram）

駭客數月來不斷PO出疑似Jennie與V私下的親密照片，有粉絲質疑照片都是合成，駭客每每被粉絲的質疑聲浪刺激到，就會丟出新照片證明自己持有的是真實照片，雙方似乎變成一場拉鋸戰，然而Jennie與V的經紀公司卻都從未正面回應。

如今駭客再度公開Jennie上半身全裸坐在浴缸泡澡的照片，並表示「Jennie可能會取消關注所有人，但和V的情侶照全都曝光了，現在恐怕已經太晚了，這是Jennie在浴缸泡澡」。

ETtoday報導，日前一張Jennie和V學鸚鵡甜蜜貼一起的照片中，駭客還在照片下方寫上「拍攝者是李朱亨（音譯）」，疑似因為這樣，Jennie的Instagram私人帳號追蹤中和粉絲的部分都少了一人，半夜又被粉絲發現，她將追蹤中和粉絲名單全部清空。據悉，李朱亨是Jennie的朋友，也認識V。

駭客 南韓 BLACKPINK

上一則

太漂亮惹禍 「阿嬌」鍾欣潼遭德海關扣留 好氣又好笑

下一則

風暴後情更濃 威爾史密斯為愛妻歡慶51歲生日

延伸閱讀

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默
網攻假日酒店母公司 駭客聯繫BBC自白「因為好玩」

網攻假日酒店母公司 駭客聯繫BBC自白「因為好玩」
Uber內部系統 傳遭駭客攻破

Uber內部系統 傳遭駭客攻破
親吻新照片流出 V被爆現身Jennie私人趴「超自在」

親吻新照片流出 V被爆現身Jennie私人趴「超自在」

熱門新聞

胡彥斌上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）

胡彥斌是下一個李易峰？節目遭打碼、作品傳下架

2022-09-19 02:30
胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)

胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

2022-09-15 02:20
李易峰。 圖／摘自微博

粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

2022-09-13 19:00
虞書欣(左)、王鶴棣主演的「蒼蘭訣」。(取材自微博)

「蒼蘭訣」淒美片頭曲是Faye唱的 驚人巧合起雞皮疙瘩

2022-09-17 19:22
狗仔爆料內容。 (取材自微博)

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

2022-09-15 17:26
張翰(上)與王曉晨拍床戲被認為動作猥瑣。（取材自微博）

爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心

2022-09-14 17:56

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默