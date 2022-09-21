泡澡照被駭客曝光 Jennie清空私人IG追蹤名單

Jennie深陷私照被曝風波。（取材自Instagram）

南韓 人氣團體BLACKPINK 、防彈少年團的成員Jennie與V私下親密照再度被曝光，上回駭客 曝光兩人親吻照，日前駭客更是囂張，將Jennie泡澡的照片也流了出去，而經紀公司仍未有回應，引起許多歌迷不滿，認為事情已經到則不得不發聲的地步，不解為何雙方經紀公司都毫無動作。

駭客公布疑似Jennie的泡澡照。（取材自Instagram）

駭客數月來不斷PO出疑似Jennie與V私下的親密照片，有粉絲質疑照片都是合成，駭客每每被粉絲的質疑聲浪刺激到，就會丟出新照片證明自己持有的是真實照片，雙方似乎變成一場拉鋸戰，然而Jennie與V的經紀公司卻都從未正面回應。

如今駭客再度公開Jennie上半身全裸坐在浴缸泡澡的照片，並表示「Jennie可能會取消關注所有人，但和V的情侶照全都曝光了，現在恐怕已經太晚了，這是Jennie在浴缸泡澡」。

ETtoday報導，日前一張Jennie和V學鸚鵡甜蜜貼一起的照片中，駭客還在照片下方寫上「拍攝者是李朱亨（音譯）」，疑似因為這樣，Jennie的Instagram私人帳號追蹤中和粉絲的部分都少了一人，半夜又被粉絲發現，她將追蹤中和粉絲名單全部清空。據悉，李朱亨是Jennie的朋友，也認識V。