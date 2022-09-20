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李政宰美加風光行 返韓確診隔離治療

記者梅衍儂／綜合報導
李政宰確診新冠肺炎。（Getty Images）
李政宰確診新冠肺炎。（Getty Images）

韓星李政宰日前以「魷魚遊戲」成為首位獲得艾美獎肯定的亞洲視帝，前幾天才返韓的他，20日傳出確診新冠肺炎，目前正在隔離治療。

李政宰日前結束艾美獎活動後，還飛往多倫多出席影展，在自導自演電影「獵首密令」座談會上唱聊拍攝過程；李政宰18日返韓時，現場還有不少粉絲前往接機，他也相當開心拿起艾美獎讓媒體捕捉畫面。

不過20日他傳出確診，所屬公司Artist Company表示：「李政宰根據防疫程序，在18日回國的PCR中被確診為新型冠狀病毒肺炎。李政宰現在中斷所有的行程，按照防疫當局的方針進行自我隔離。」

而和李政宰一起出席多倫多影展的鄭雨盛目前則是陰性。

另外，南韓在近期開啟防疫新政策，確診人數卻屢創新高，有許多藝人接連傳出染疫，影帝鄭雨盛8月30日傳出確診，而他四天前才出席年度電影盛事「青龍電影獎」，在場人員包括大勢演員宋仲基、趙寅成，還跟「魷魚遊戲」主角李政宰同台頒獎，李政宰當時驗出陰性。

南韓近期確診者大幅增加，演藝圈案例也屢見不鮮，包括早前的金鐘國以及陸續確診的池錫辰、梁世燦、哈哈等Running Man節目班底。

艾美獎 電影 防疫

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