IU耳朵出問題 彷彿置身地獄

IU坦誠自己耳朵已經出問題一年了。（取材自臉書）

南韓 女歌手IU（李知恩）近日在蠶室主競技場開唱，演唱會尾聲，IU突然在台上坦誠自己耳朵已經出問題一年了，為了演出和彩排都讓她彷彿置身地獄。

IU在18日的個人演唱會「The Golden Hour：在橙色太陽下」上，用平淡輕鬆的語氣說：「其實…我的耳朵…出了一點點問題。」雖然未詳細透露是生了病況，但IU表示自己因為耳朵不受控準備過程心情焦慮，她說道，其實首場演出到了尾聲，耳朵狀況已經不太好，形容前一天晚上到彩排就像身在地獄。

她今年3月推出的紀錄片「碎片集 – 29歲的冬天」就有她去醫院治療的畫面，只見她握緊雙手、緊閉雙眼，在治療過程中發出痛苦哀嚎，相當令人不捨。

成人耳咽管長度僅約3.5公分，懷孕、甲狀腺亢進、過度減肥或其他原因體重下降太快，可能影響耳咽管關閉，進而引發「耳咽管開放症」。症狀包括耳朵「感覺悶悶的」，耳鳴、或聽到自己呼吸、心跳聲，還有聽力變差、頭暈與頭痛。不只IU，中島美嘉也為此病所苦，甚至失聰。

而IU的紀錄片中醫生也談到她的病因，表示「如果有足夠的脂肪組織，一般還說耳咽管是不太會打開的」，IU也表示這個疾病好像跟緊張有關，「我一緊張壓力就會變大 在這種狀況下唱歌，我的耳朵就會很容易出現症狀。」