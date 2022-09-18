70歲安聖基罹血癌 抗病一年頭髮掉光

安聖基出席活動時需要旁人攙扶。（取材自微博）

南韓 影帝安聖基日前出席電影 活動時，被媒體拍到臉部浮腫、說話有氣無力，行動也需要旁人攙扶，與過去模樣判若兩人。他接受朝鮮日報訪問時證實自己生病，罹患血癌正在接受治療，已經抗病一年多，最近因為健康狀況好轉可以外出，才能參加公開活動。

70歲的安聖基是南韓三冠王影帝，榮獲青龍獎、百想藝術大賞、大鐘獎的認可，早已是國民影帝等級。但隨著年紀增長，他身體狀況大不如前，2020年就曾昏倒住院十多天，臨時取消電影宣傳、釜山影展 等活動。當時經紀公司對外表示他只是過勞，並無傳聞中的腦部疾病。

此後安聖基鮮少露面，外界不知道他已經罹癌，因為接受化療頭髮掉光，外出都要戴上假髮。日前電影活動結束後，朝鮮日報致電訪問，安聖基才承認生病，不諱言現在「拿掉假髮就是光頭」。化療也讓他身體虛弱，導致5月姜受延的告別式只能比較晚到。安聖基也自嘲先前因為沒有頭髮，才缺席了電影宣傳。

他的病況曝光後讓影迷相當擔心，經紀公司表示安聖基健康狀況已經逐漸好轉，會持續接受治療和認真休養，公司也會盡全力給予協助，期待能早日以健康的模樣和大家見面。