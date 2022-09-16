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綾瀨遙再秀F奶性感好身材 全為旱鴨子教授

記者陳建嘉／綜合報導
綾瀨遙在新片「救救旱鴨子」穿泳裝秀好身材。（圖：采昌提供）
綾瀨遙在新片「救救旱鴨子」穿泳裝秀好身材。（圖：采昌提供）

擁有F奶好身材的日本「國民女神」綾瀨遙在最新主演電影「救救旱鴨子」當中，穿起泳裝化身積極向上的游泳教練，指導連把頭泡進水裡都怕得要命的「旱鴨子教授」長谷川博己如何游泳，讓他從學習中戰勝恐懼，出身自寫真偶像的綾瀨遙，早在多年前轉戰影視界後就決定封奶，難得再度展現好身材，也讓人大飽眼福。

綾瀨遙跟長谷川博己曾在NHK大河劇「八重之櫻」飾演過夫妻，「救救旱鴨子」則是睽違九年再度合體，並且是首度共演電影，對於演繹師徒情，雙方都大讚彼此非常適合各自的角色。

對於再度合作，長谷川博己表示：「儘管是睽違已久地再度共演，但她非常適合靜香這個角色。她渾身散發出雍容光芒，同時也具有安定拍攝現場的魅力，但她究竟是何時打開入戲的開關，也讓我非常好奇呢。」綾瀨遙則表示：「雖然有一陣子沒合作，但我認為他非常適合小鳥遊老師這個角色。」她更進一步透露：「長谷川先生本來就博聞多識，以好的層面來說，喜歡講理的部分跟角色很像。而且他真的很會游泳，看他拚命練習如何游得笨拙的樣子，非常令人印象深刻。」

綾瀨遙飾演一位對游泳教學充滿熱情的女教練，除了游泳以外，可說是什麼都不懂的怪咖，也因為綾瀨遙的詮釋而顯得閃亮動人，除了與長谷川博己的搭檔演出之外。此外，全片還集結小林薰、麻生久美子、阿部純子等演技派群星共同演出。

綾瀨遙(左)與長谷川博己再度合作喜劇新片「救救旱鴨子」。（圖：采昌提供）
綾瀨遙(左)與長谷川博己再度合作喜劇新片「救救旱鴨子」。（圖：采昌提供）

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