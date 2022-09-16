我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

網傳台「10月開放邊境0+7時程」 指揮中心證實:研議中

親吻新照片流出 V被爆現身Jennie私人趴「超自在」

記者梅衍儂／即時報導
Jennie與V再度被曝光疑似私下出遊的照片。（取材自推特）
Jennie與V再度被曝光疑似私下出遊的照片。（取材自推特）

韓人氣團BLACKPINK、防彈少年團的成員Jennie與V私下親密照再度被曝光，這已經是第五波照片，且這次曝光的照片是上一次流出親吻照片的完整版；此外韓媒「JTBC」也披露，V日前還現身BLACKPINK新專輯私人趴，為即將回歸歌壇的緋聞女友Jennie加油打氣，現場不少人目擊V在派對上相當自在。

Jennie與V先前被曝光男方親吻女方額頭的照片，有粉絲認為是合成圖，16日駭客曝光完整版照片，照片中可看出，兩人同遊濟州，不但有親吻照片，還有在大佛面前祈福的模樣，引發網友熱議。而今也是BLACKPINK新專輯上架的日子，有網友認為駭客選在今天曝光更多照片，似乎別有用心。

另外，韓媒也爆料V 14日出席BLACKPINK在首爾聖水洞舉行的新專輯私人聽歌趴，該派對限受邀人士參加，警衛森嚴，連經紀人出入也受到嚴格管控，不少知名演員、歌手、名人都到場，V也受邀現身，這也是V與Jennie傳出緋聞以來首次出席同一場活動。

不過雙方經紀公司對兩人的緋聞始終未有回應，保持既不承認也不否認的態度。至於派對，其中一方經紀公司表示完全不知道有私人聽歌趴。

Jennie與V再度被曝光疑似私下出遊的照片。（取材自推特）
Jennie與V再度被曝光疑似私下出遊的照片。（取材自推特）
Jennie與V再度被曝光疑似私下出遊的照片。（取材自推特）
Jennie與V再度被曝光疑似私下出遊的照片。（取材自推特）
Jennie與V再度被曝光疑似私下出遊的照片。（取材自推特）
Jennie與V再度被曝光疑似私下出遊的照片。（取材自推特）

BLACKPINK 緋聞 駭客

上一則

「睡過W姓鮮肉」比吳磊還火？陳喬恩怒斥：啼笑皆非

下一則

50歲黎姿突秀坐輪椅照 網心疼喊：女神怎麼了？

延伸閱讀

1亞裔青少年在洛市林肯岡街頭派對遭槍殺

1亞裔青少年在洛市林肯岡街頭派對遭槍殺
王大陸被質疑也有嫖娼 緋聞女友表態「有問題請報警」

王大陸被質疑也有嫖娼 緋聞女友表態「有問題請報警」
泳池派對槍響 18歲男被控謀殺

泳池派對槍響 18歲男被控謀殺
韓星Jennie、V親吻牽手照再曝光 駭客囂張：逮捕我

韓星Jennie、V親吻牽手照再曝光 駭客囂張：逮捕我

熱門新聞

劉德華與好友杜汶澤決裂。（取材自微博）

曾邀他當伴郎 杜汶澤揭與劉德華「結仇內幕」

2022-09-12 02:26
李易峰。 圖／摘自微博

粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

2022-09-13 19:00
網友爆料李易峰在海口拍戲時，嫖妓玩選妃遊戲，更貼出他在挑選觀賞成人動畫的照片。(取材自微博)

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

2022-09-11 22:08
楊丞琳遭導演汪怡昕爆料私下惡行，經紀人回應了。（取材自Instagram）

名導揭楊丞琳私下惡行 「糟蹋人的事也沒少幹」

2022-09-08 18:28
何超雲近日爆出結婚喜訊。(取材自Instagram)

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

2022-09-13 07:07
楊丞琳於社群發影片慶祝「曖昧」17周年。(取材自Instagram)

楊丞琳「吃海鮮奢侈」被罵翻 唱「曖昧」洗白秀初心

2022-09-09 07:43

超人氣

更多 >
老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉