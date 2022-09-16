親吻新照片流出 V被爆現身Jennie私人趴「超自在」
韓人氣團BLACKPINK、防彈少年團的成員Jennie與V私下親密照再度被曝光，這已經是第五波照片，且這次曝光的照片是上一次流出親吻照片的完整版；此外韓媒「JTBC」也披露，V日前還現身BLACKPINK新專輯私人趴，為即將回歸歌壇的緋聞女友Jennie加油打氣，現場不少人目擊V在派對上相當自在。
Jennie與V先前被曝光男方親吻女方額頭的照片，有粉絲認為是合成圖，16日駭客曝光完整版照片，照片中可看出，兩人同遊濟州，不但有親吻照片，還有在大佛面前祈福的模樣，引發網友熱議。而今也是BLACKPINK新專輯上架的日子，有網友認為駭客選在今天曝光更多照片，似乎別有用心。
另外，韓媒也爆料V 14日出席BLACKPINK在首爾聖水洞舉行的新專輯私人聽歌趴，該派對限受邀人士參加，警衛森嚴，連經紀人出入也受到嚴格管控，不少知名演員、歌手、名人都到場，V也受邀現身，這也是V與Jennie傳出緋聞以來首次出席同一場活動。
不過雙方經紀公司對兩人的緋聞始終未有回應，保持既不承認也不否認的態度。至於派對，其中一方經紀公司表示完全不知道有私人聽歌趴。
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