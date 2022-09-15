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「毒梟聖徒」上線3天 全球觀賞破2000萬小時

記者梅衍儂／綜合報導
河正宇（前排左起）、黃晸珉，柳演錫（後排左起）、朴海秀、趙祐鎮合作影集「毒梟聖徒」，獲得廣大好評。（圖：Netflix提供）
河正宇（前排左起）、黃晸珉，柳演錫（後排左起）、朴海秀、趙祐鎮合作影集「毒梟聖徒」，獲得廣大好評。（圖：Netflix提供）

Netflix 影集「毒梟聖徒」上線後口碑爆棚，根據日前出爐的「Netflix Top 10」統計，該劇上線不到三天全球觀賞時數突破2000萬小時，勇闖全球非英語影集排行榜第五名。影集中河正宇獲得黃晸珉贈送的南韓棒球名將朴贊浩簽名球，究竟是真是假，成為最新熱門討論話題。

由影帝河正宇、黃晸珉率領朴海秀、柳演錫、趙祐鎮，再加上國際影星張震特別演出的「毒梟聖徒」在中秋連假上線，截至13日為止，根據Flix Patrol網站的統計已進入全球80個國家與地區的本日Top10節目排行榜，並且登上美國本日TOP10第5名，囊括台灣、南韓、新加坡、香港、肯亞、摩洛哥、越南等地共8個本日TOP10節目冠軍。

「毒梟聖徒」靈感來自南韓毒梟趙奉行的真實犯罪事蹟，今年已70歲的國際毒梟大王趙奉行年輕時離鄉背井，在1990年底到2000年初居住在南美洲蘇利南經營大規模販毒組織，2009年在南韓國情局與美國緝毒局及巴西警方合作下被捕，2011年被判刑10年，如今服刑期滿出獄，韓媒報導，出獄後的趙奉行回蘇利南低調過日子。

河正宇飾演的民間商人「姜仁久」也確有此人，但國情局為保護他的身分，至今依舊以代號「K」來稱呼，南韓議員河泰慶(音譯)就有出面表示現實生活中的南韓有好幾位「姜仁久」以及「崔昌浩」(朴海秀飾)，民間人士與國情局合作並非只有好的結果，目前已有19名國情局要員在祕密任務中喪命，議員表示希望觀眾在觀賞「毒梟聖徒」的同時也能考慮到國情局要員的辛勞。

此外，劇中河正宇獲贈朴贊浩的簽名球，戲外導演尹鍾彬、河正宇都是棒球迷，朴贊浩活躍於美國職棒大聯盟時兩人就常守在電視前為朴加油。近日朴贊浩在自己的IG 發文寫道：「只有我驚訝嗎？居然出現了我的簽名球，而且是我的親筆簽名球，價格應該很貴吧！」認證簽名球確實是出自他的親筆簽名，對於劇組的用心表示肯定，也稱讚「毒梟聖徒」相當好看。

南韓 Netflix 新加坡

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