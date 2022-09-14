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Netflix「毒梟聖徒」出現朴贊浩簽名球 本尊驚問：很貴吧

記者梅衍儂／即時報導
黃晸珉（右）在影集「毒梟聖徒」中飾演神父「全耀煥」，表面看似是純潔的神職人員，私底下其實是深諳毒品交易的大毒梟。（中央社）
黃晸珉（右）在影集「毒梟聖徒」中飾演神父「全耀煥」，表面看似是純潔的神職人員，私底下其實是深諳毒品交易的大毒梟。（中央社）

Netflix影集「毒梟聖徒」上線後口碑爆棚，根據14日出爐的「Netflix Top 10」統計，該劇上線不到3天全球觀賞時數突破2000萬小時，勇闖全球非英語影集排行榜第五名。影集中河正宇獲得黃晸珉贈送的南韓棒球名將朴贊浩簽名球，究竟是真是假，成為最新熱門討論話題。

由影帝河正宇、黃晸珉率領朴海秀、柳演錫、趙祐鎮，再加上國際影星張震特別演出的「毒梟聖徒」在中秋連假上線，截至13日為止，根據Flix Patrol網站的統計已進入全球80個國家與地區的本日Top10節目排行榜，並且登上美國本日TOP10第5名，囊括台灣、南韓、新加坡、香港、肯亞、摩洛哥、越南等地共8個本日TOP10節目冠軍。

「毒梟聖徒」靈感來自南韓毒梟趙奉行的真實犯罪事蹟，今年已70歲的南韓籍國際毒梟大王趙奉行年輕時離鄉背井，在1990年底到2000年初居住在蘇里南經營大規模販毒組織，2009年在南韓國情局與美國緝毒局以及巴西警方合作下被捕，2011年被判有期徒刑10年，如今已服刑期滿出獄，根據韓媒報導，出獄後的趙奉行回到蘇里南低調過著日子。

河正宇飾演的民間商人「姜仁久」也確有此人，但國情局為保護他的身份，至今依舊以代號「K」來稱呼，南韓議員河泰慶(音譯)就有出面表示現實生活中的南韓有好幾位「姜仁久」以及「崔昌浩」(朴海秀 飾)，民間人士與國情局合作並非只有好的結果，目前已有19名國情局要員在秘密任務中喪命，議員表示希望觀眾在觀賞「毒梟聖徒」的同時也能考慮到國情局要員的辛勞。

此外，劇中河正宇獲贈朴贊浩的簽名球，戲外導演尹鍾彬、河正宇都是棒球迷，朴贊浩活躍於美國職棒大聯盟時兩人就常守在電視前為朴加油。近日朴贊浩在自己的IG 發文寫道：「只有我驚訝嗎？居然出現了我的簽名球，而且是我的親筆簽名球，價格應該很貴吧！」認證簽名球確實是出自他的親筆簽名，對於劇組的用心表示肯定，也稱讚「毒梟聖徒」相當好看。

前排河正宇、黃晸珉，後排柳演錫、朴海秀、趙祐鎮，眾人合作影集「毒梟聖徒」獲得廣大...
前排河正宇、黃晸珉，後排柳演錫、朴海秀、趙祐鎮，眾人合作影集「毒梟聖徒」獲得廣大好評。(圖:Netflix提供)

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