Netflix「毒梟聖徒」出現朴贊浩簽名球 本尊驚問：很貴吧

黃晸珉（右）在影集「毒梟聖徒」中飾演神父「全耀煥」，表面看似是純潔的神職人員，私底下其實是深諳毒品交易的大毒梟。（中央社）

Netflix 影集「毒梟聖徒」上線後口碑爆棚，根據14日出爐的「Netflix Top 10」統計，該劇上線不到3天全球觀賞時數突破2000萬小時，勇闖全球非英語影集排行榜第五名。影集中河正宇獲得黃晸珉贈送的南韓 棒球名將朴贊浩簽名球，究竟是真是假，成為最新熱門討論話題。

由影帝河正宇、黃晸珉率領朴海秀、柳演錫、趙祐鎮，再加上國際影星張震特別演出的「毒梟聖徒」在中秋連假上線，截至13日為止，根據Flix Patrol網站的統計已進入全球80個國家與地區的本日Top10節目排行榜，並且登上美國本日TOP10第5名，囊括台灣、南韓、新加坡 、香港、肯亞、摩洛哥、越南等地共8個本日TOP10節目冠軍。

「毒梟聖徒」靈感來自南韓毒梟趙奉行的真實犯罪事蹟，今年已70歲的南韓籍國際毒梟大王趙奉行年輕時離鄉背井，在1990年底到2000年初居住在蘇里南經營大規模販毒組織，2009年在南韓國情局與美國緝毒局以及巴西警方合作下被捕，2011年被判有期徒刑10年，如今已服刑期滿出獄，根據韓媒報導，出獄後的趙奉行回到蘇里南低調過著日子。

河正宇飾演的民間商人「姜仁久」也確有此人，但國情局為保護他的身份，至今依舊以代號「K」來稱呼，南韓議員河泰慶(音譯)就有出面表示現實生活中的南韓有好幾位「姜仁久」以及「崔昌浩」(朴海秀 飾)，民間人士與國情局合作並非只有好的結果，目前已有19名國情局要員在秘密任務中喪命，議員表示希望觀眾在觀賞「毒梟聖徒」的同時也能考慮到國情局要員的辛勞。