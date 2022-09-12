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衰捲吸毒風波 朴海鎮、李茂生發聲撇清

記者李姿瑩／綜合報導
李茂生(左)、朴海鎮(右)一度遭網友點名是吸毒男星。（取材自微博）
李茂生(左)、朴海鎮(右)一度遭網友點名是吸毒男星。（取材自微博）

南韓演藝圈中秋節不平靜，一名40多歲的男星嗑藥在大街上亂跑，嚇到民眾報警。據警方和韓媒釋出的線索，這名男星2006年出道，是韓劇、韓影中的熟面孔，也是主角級人物。網友起初瘋猜是李茂生、朴海鎮，但隨後遭「Dispatch」以年齡不符推翻，現在有韓媒直接公布馬賽克照片，立刻被網友解碼，吸毒男星身分呼之欲出。

網友解鎖照片發現是李尚寶。（取材自Instagram）
網友解鎖照片發現是李尚寶。（取材自Instagram）

網友根據這張馬賽克宣傳照，比對出原始照片是演過「私生活」和「基督山小姐」的李尚寶。他符合媒體公布的五大特徵，包括「Dispatch」公布的1981年生，同時也是2006年以電視劇出道，於2021年擔任日日劇主角，且在2022年沒有任何作品，目前Instagram帳號已經改成非公開。

而李茂生、朴海鎮的經紀公司已經接連否認藝人涉毒，在媒體曝光嫌犯馬賽克照後直接真相大白，也讓網友感嘆李尚寶自毀大好前程。

之前由於媒體披露嗑藥男星年紀和出道年分，公開他是2006年透過無線台電視劇出道，並在多部電視劇、電影中擔任主角。42歲的男星李茂生火速被網友點名，他曾演過「夫婦的世界」、「三十九」等作品，並在「經常請吃飯的漂亮姐姐」中飾演孫藝真的企業家男友。但李茂生公司馬上發表聲明，駁斥不實謠言，強調「李茂生與該事件毫無關聯，如有散播虛假傳聞的情況，本公司將尋求法律途徑，絕不寬貸」。

在南韓年齡算法中正好40歲的朴海鎮也是網友懷疑對象，正巧他同樣於2006年出道。而且朴海鎮不知何故將官方Instagram追蹤中的帳號、粉絲和貼文全部清除，帳號也轉為非公開。朴海鎮經紀公司沉默一天後也發聲，直接否認傳聞：「4X歲吸毒演員不是朴海鎮。」

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