我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

張震出演韓劇「毒梟聖徒」河正宇隔15年相見：他都沒老

記者林士傑／即時報導
張震在「毒梟聖徒」飾演唐人街黑幫老大。(圖:Netflix提供)
張震在「毒梟聖徒」飾演唐人街黑幫老大。(圖:Netflix提供)

影帝河正宇、黃晸珉率領朴海秀、柳演錫、趙祐鎮以及張震合作演出「毒梟聖徒」，河正宇在記者會表示相隔15年跟張震再度合作，一見面發現45歲的張震沒變老嚇了一跳，河正宇還誇張震非常貼心，「儘管有點語言隔閡，但是從事前排練到一起演出時都給人相當自在的感覺，工作也相當順利。」

至於與黃晸珉首度飆戲的經驗，河正宇忍不住感嘆當年大學畢業第1次進入經紀公司就見到了黃晸珉，一路走來深受對方照顧，更難忘2005年黃晸珉不畏天冷站台的心意，就此許下合作心願，沒想到一等就是17年，黃晸珉聞言立刻回說自己也非常想跟河正宇合作，感謝導演尹鍾彬牽線，終於夢想成真。

身為老大哥的黃晸珉不忘提攜朴海秀、柳演錫、趙祐鎮等人，表示雖是首次搭檔，但大家表現精湛，柳演錫、趙祐鎮紛紛告白說能夠合作真的非常開心，朴海秀接棒表示在1900年就想和黃晸珉合作，遭到對方吐槽：「是朝鮮時代嗎？」讓現場笑成一片。

張震在「毒梟聖徒」劇中飾演黑幫老大，特別感謝導演尹鍾彬親自飛到台北邀約合作，尹鍾彬說當時心想與其透過他人聯絡，不如自己親自去邀請、詢問張震有無演出意願。

柳演錫(左起)、朴海秀、黃晸珉、河正宇、趙祐鎮合作Netflix新劇「毒梟聖徒」...
柳演錫(左起)、朴海秀、黃晸珉、河正宇、趙祐鎮合作Netflix新劇「毒梟聖徒」。(圖:Netflix提供)

導演

上一則

張翰想扶王曉晨卻「扯她內衣帶」新劇挨轟低俗性騷

下一則

「爸爸去哪兒」王詩齡暴風抽高 12歲甩肉29公斤

延伸閱讀

合作有心結？ 哈利史泰爾斯疑朝克里斯潘恩吐口水

合作有心結？ 哈利史泰爾斯疑朝克里斯潘恩吐口水
觀影說劇／遭活埋、酒瓶砸頭 陳曉「冰雨火」險虛脫

觀影說劇／遭活埋、酒瓶砸頭 陳曉「冰雨火」險虛脫
章子怡獲導演獎 戲中打小孩好心疼 大談育兒生活

章子怡獲導演獎 戲中打小孩好心疼 大談育兒生活
宋仲基化身櫃哥加持「小女子」客串短短1分鐘氣場炸裂

宋仲基化身櫃哥加持「小女子」客串短短1分鐘氣場炸裂

熱門新聞

陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

2022-08-31 17:47
李連杰和兩個女兒共同合照。（取材自Instagram）

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

2022-09-05 21:45
54歲的伊能靜保養得宜。（取材自微博）

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

2022-09-05 04:03
沈月有著最美星二代之稱。（取材自Instagram）

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

2022-09-05 23:35
「不可能的任務：致命清算 第二章」導演與湯姆克魯斯分別在兩架飛機上對話。圖／摘自twitter

阿湯就是愛玩命…「不可能的任務」最新畫面嚇壞觀眾

2022-09-05 11:05
范冰冰難得展現性感。（取材自微博）

范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍

2022-09-01 22:14

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
中國「動態清零」還要搞多久？疾控局回應了

中國「動態清零」還要搞多久？疾控局回應了