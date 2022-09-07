張震出演韓劇「毒梟聖徒」河正宇隔15年相見：他都沒老

張震在「毒梟聖徒」飾演唐人街黑幫老大。(圖:Netflix提供)

影帝河正宇、黃晸珉率領朴海秀、柳演錫、趙祐鎮以及張震合作演出「毒梟聖徒」，河正宇在記者會表示相隔15年跟張震再度合作，一見面發現45歲的張震沒變老嚇了一跳，河正宇還誇張震非常貼心，「儘管有點語言隔閡，但是從事前排練到一起演出時都給人相當自在的感覺，工作也相當順利。」

至於與黃晸珉首度飆戲的經驗，河正宇忍不住感嘆當年大學畢業第1次進入經紀公司就見到了黃晸珉，一路走來深受對方照顧，更難忘2005年黃晸珉不畏天冷站台的心意，就此許下合作心願，沒想到一等就是17年，黃晸珉聞言立刻回說自己也非常想跟河正宇合作，感謝導演 尹鍾彬牽線，終於夢想成真。

身為老大哥的黃晸珉不忘提攜朴海秀、柳演錫、趙祐鎮等人，表示雖是首次搭檔，但大家表現精湛，柳演錫、趙祐鎮紛紛告白說能夠合作真的非常開心，朴海秀接棒表示在1900年就想和黃晸珉合作，遭到對方吐槽：「是朝鮮時代嗎？」讓現場笑成一片。