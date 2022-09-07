日媒酸福原愛說謊 江宏傑悲痛：接不回家人

江宏傑(右)、福原愛已經為了家人鬧翻。（取材自微博）

日本 前桌球選手福原愛 先前從台灣把家人帶到日本過暑假，如今暑假過完，卻私乎沒有把家人送回台灣的意思。日媒「週刊女性PRIME」報導，批她和同居中的橫濱男過著「偽一家三口」的生活，讓前夫江宏傑 只能在台灣乾著急。

雖然是自家人，日本媒體完全不挺福原愛，先前「FLASH」雜誌就爆料，她和橫濱男帶著家人到新加坡旅遊，但家人身體不適，導致要緊急送醫。但福原愛不以為意，也沒跟江宏傑報備。

「週刊女性」整理台灣方面的說法，特別點出台灣9月開學，本應該上幼稚園的家人，卻被福原愛剝奪了上學的權利。現在福原愛不甩當初和江宏傑的承諾，直接相應不理，無法取得相關文件申請簽證的江宏傑，根本沒辦法到日本接人，連要探視都沒門，目前已經交由律師處理，希望對方配合當時的約定。

日媒特別用「福原愛謊言被戳破，江宏傑悲痛告白」的聳動標題，狂酸福原愛說話不算話，點出這位台灣前夫的無助，並諷刺福原愛「還在繼續放暑假」，網友也痛批她實在太自私。

江宏傑平時都透過Instagram分享生活點滴，8月27日就曾發文表示：「無法理解，力不從心，但還是要勇敢面對處理，相信一切都會順利，七星潭疊石頭求好運。」語氣顯見相當無奈。