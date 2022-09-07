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質疑「自我犧牲」美德 日片「七五計劃」拚奧斯卡

記者陳建嘉／綜合報導
「七五計劃」代表日本前進奧斯卡。（圖：天馬行空提供）
「七五計劃」代表日本前進奧斯卡。（圖：天馬行空提供）

日本新銳導演早川千繪劇情長片處女作「七五計劃」，繼榮獲坎城影展金攝影機獎特別提及獎之後再傳好消息，將代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片。本片以不久之後的未來日本為背景，深入探討日本高齡化社會的種種現實問題，被譽為未來版「楢山節考」。

導演早川千繪表示認同，「日本常會將『自我犧牲』視為一種『美德』，而「楢山節考」和「七五計劃」當中的人物也都有這樣的共通點，懷抱著只要自己犧牲，就可以為後代留下更美好的未來，這樣的心情做出生命最後的選擇。」

眼見片中每位白髮蒼蒼的老人，在諮詢計畫的最後，留下的疑問及考量都是「如果我死了，我的子孫能獲得什麼？」有些老人，甚至為了留下更多財產給後代，省下喪葬補助金10萬日元（約693美元），選擇交由與政府合作的禮儀單位，「免費」和他人共同埋葬。導演早川千繪表示，「現今這個社會一切以經濟利益為優先，對他人痛楚缺乏同理心。一股『不想迎接這種未來』的想法，正是我製作這部電影的原動力。」

「七五計劃」代表日本前進奧斯卡。（圖：天馬行空提供）
「七五計劃」代表日本前進奧斯卡。（圖：天馬行空提供）

除了對日本一直以來奉為至高道德標準的「犧牲小我，成就大我」精神提出質問，本片也實際點出日本社會上對老人生存權的不友善。例如女主角阿道（倍賞千惠子飾）年近80失業，單純只想租個簡單的住所度日卻到處碰壁，不但被要求老人必須先預繳兩年的房租才可入住，有些房東甚至一聽租客是年過70的老人，立刻拒絕出租，逼得她走投無路之下只好夜宿公園。

對此，導演早川千繪分析，「雖然日本現實中沒有『七五計劃』這項制度，但是片中提到許多面向都是真實存在的，因為不完善的養老金制度，導致很多老人仍必須自食其力工作，卻又無法滿足最基本的生存需求。因此老人們被遺棄的感受愈來愈強烈，同時也因為羞恥感而不敢尋求社會救助，形成惡性循環。」

日本 導演 坎城影展

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