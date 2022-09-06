李昇基「依法相愛」 李世榮直呼幸福

李昇基(右)、李世榮在新戲中浪漫談情。(圖：friDay影音提供)

韓星李昇基、李世榮相隔四年再度合作，攜手演出浪漫喜劇「依法相愛吧」。李世榮笑稱這次兩人關係發生了很大變化，前作「花遊記」中自己只是個住在李昇基家裡被欺負的殭屍，但在本劇男方卻是毫無保留地表達愛意，因此感到很幸福。

「依法相愛吧」改編自同名網路小說，劇情描述被稱為怪物天才之前任檢察官兼現職包租公的金正浩(李昇基飾)，與暗戀17年的知己怪咖律師金宥利(李世榮飾)，在既是法律事務又是咖啡 店的「Law Cafe」裡，展開一場心動指數 超高的法律界羅曼史。

李昇基先前曾提到，自己演戲多年，這次終於如願演出「師字輩」的法律人，但在記者會上他卻說雖然是圓夢，但自己其實對於法律相關知識「什麼都不懂」。

李世榮則自承這次想呈現出衝動易怒、瘋瘋癲癲等樣貌，笑稱「從出生開始就準備了這個角色的氣質，應該準備了31年左右」，同時還被導演 現場認證是「漂亮、可愛的瘋子」，讓記者會現場歡笑聲不斷。

最後當主持人要求以「咖啡店菜單中的一個品項來形容本劇」時，李世榮選擇了對大多數南韓人而言不可或缺、具有上癮性的「冰美式咖啡」；李昇基則回答是大眾最熟悉的「多合一即溶咖啡」，強調本劇既好笑、又浪漫，且具備驚悚、犯罪等元素，希望觀眾都會喜歡。