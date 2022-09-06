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玄彬第3次飾演北韓人 曝老婆孫藝真宅家狂搜新聞

中央社／台北5日電
玄彬（右）繼「愛的迫降」後再飾北韓人，坦言怕被定型。（中央社）
玄彬（右）繼「愛的迫降」後再飾北韓人，坦言怕被定型。（中央社）

韓星玄彬主演的動作喜劇片「機密同盟2」將在台上映，繼「愛的迫降」後再飾北韓人，玄彬坦言怕被定型，未來除非電影系列作，將不再詮釋北韓角色，更透露妻子孫藝真在家狂搜新作新聞。

「機密同盟2」敘述為追捕國際犯罪組織，北韓刑警任鐵零（玄彬飾）再度和南韓刑警姜鎮泰（柳海真飾）合作，而來自美國FBI的傑克（丹尼爾．海尼飾）也一同加入這次的搜查任務，因各自目的而團結一心的他們，將展開刺激的共同搜查行動。

片商分享，繼電影「機密同盟1」、戲劇「愛的迫降」後，「機密同盟2」是玄彬第3次挑戰詮釋北韓人角色，即使已有先前經驗，玄彬仍努力練習北韓方言，注意表達的細節，並向老師學習3個多月。他指出，這次和「愛的迫降」中使用的不太ㄧ樣，因此努力抹去「愛的迫降」中的印象，努力回到「機密同盟1」時期的說法。

玄彬說，這是身為演員該做的準備，雖然他覺得還不夠完美，但已竭盡全力詮釋。不過他坦言怕自己會被固定形象，並透露：「之後如果不是『機密同盟』系列作的話，我可能就不再演北韓人的角色了。」

而今年3月玄彬剛與孫藝真舉辦婚宴，6月公開妻子懷孕喜訊。護妻心切的玄彬在COVID-19疫情期間為了保護懷孕中的妻子，事先請求記者以視訊訪談代替當面受訪。

視訊受訪當天，玄彬在鏡頭另一端還不斷對記者們表達謝意，感謝大家體諒。對於將為人父的心情，玄彬笑說：「要更努力才行呢，目前還沒有實際的感覺，周遭的人都跟我說要等親眼看到孩子時才有感覺，我好像也是那樣。這對我而言是很大的祝福，我會以好心情等待孩子的誕生。」

玄彬透露，孫藝真也十分期待「機密同盟2」的上映，在製作發表會、媒體試映會後，還不斷搜尋新聞按讚。

外界好奇兩人都是演員，平時是否會互相給予演技建議，玄彬表示，「我和孫藝真只會聊到和作品有關的內容而已，不會給對方演技上的建議，她有給我一本跟我之後要接演的作品有關的書，差不多就是這樣的程度。」

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