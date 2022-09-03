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2度抗癌暴瘦20公斤 「失樂園」古谷一行78歲病逝

​​娛樂新聞組／綜合報導​
日本資深男星古谷一行罹患肺癌逝世。（取材自推特）
日本資深男星古谷一行罹患肺癌逝世。（取材自推特）

日本資深男星古谷一行逝世，享壽78歲。他的經紀公司於官網發出訃報，表示他已於上個月23日長眠，家屬已舉辦完葬禮。而公司與家屬商量後，將會舉辦告別式，細節仍在討論中。

古谷一行生前作品無數，包括「失樂園」、大河劇「利家與松」、「金田一耕助的冒險」等知名日劇，演藝人生十分精采。他曾罹患肺癌，手術治療，後又發現癌細胞轉移腦部，再挺過化療。他近兩年少亮相，今年曾被日媒報導暴瘦疑似健康不佳，日前則傳出逝世消息。

古谷一行的兒子降谷建志為「Dragon Ash」主唱、媳婦則是女星MEGUMI，孫子降谷凪也同樣踏入演藝圈，2019年13歲時演出岩井俊二的電影「Last Letter」出道，扮演松隆子的兒子，一家三代都是明星。

ETtoday報導，古谷一行1969年以電影「新選組」出道，後來因主演「金田一耕助的冒險」打開知名度，他也是第一位飾演「金田一耕助」的演員。

古谷一行在2011年發現罹患肺癌，在接受肺部切除手術後，於隔年復出演藝圈，然而，後來又被診斷出癌細胞轉移至腦部，開始進行化療。他在7月曾被媒體報導暴瘦20公斤，狀況引外界擔心，不料，經紀公司FROM FIRST PRODUCTION 2日就證實他已於8月23日離開人世。

手術 癌細胞 電影

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