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香川照之再傳毆打女性 廣告、主持全下架

記者李姿瑩／綜合報導
日本男星香川照之再被爆毆打女性。（取材自Instagram）
日本男星香川照之再被爆毆打女性。（取材自Instagram）

56歲日本男星香川照之性騷擾女公關風波未平，又被「週刊文春」爆出毆打劇組女性工作人員，一夕間實力派演員形象崩壞，成為品行不良的最壞示範。他日前在晨間節目「THE TIME」透過影片再度道歉，如今主持棒已保不住，面臨被演藝圈封殺的慘境，觀眾也痛罵他「自作自受」。

香川照之上回在節目中公開道歉，並未具體說明所為何事。這次他在四分鐘的影片中五度鞠躬，眼眶泛淚提到向「當事人」，以及過去所有被他冒犯過的人道歉。同時也正式向觀眾道別，感謝觀眾的支持，如今造成大家反感，將不會再主持「THE TIME」。

現在他被電視台切割，四家廣告廠商都宣布不會再跟他續約，甚至已經抽掉他的廣告。而他這次在影片中明顯消瘦不少，而且神情痛苦眼眶泛淚，觀眾看了普遍覺得這對他而言不過是施展演技，無法判斷他是否真心悔改。

日本男星香川照之和女性在酒店的合照被雜誌曝光。（取材自推特）
日本男星香川照之和女性在酒店的合照被雜誌曝光。（取材自推特）

業界研判他此舉可能是為了保住18歲兒子的前途，因為香川照之有子傳衣缽，兒子背負著爺爺和爸爸的名聲，接棒進軍歌舞伎界，演藝事業才剛開始。因歌舞伎界重視世家背景，香川照之的形象是兒子的助力也是阻力，未來要突破父親的負面形象將是一大難事。

性騷擾 日本

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