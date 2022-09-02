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韓星Jennie、V親吻牽手照再曝光 駭客囂張：逮捕我

記者梅衍儂／即時報導
駭客再度曝光疑似Jennie與V私下的照片。(取材自推特)
駭客再度曝光疑似Jennie與V私下的照片。(取材自推特)

韓人氣團BLACKPINK、防彈少年團的成員Jennie與V再被駭客曝新照片！這次曝光的私照中，有兩人牽手、親吻及視訊通話的截圖，甚至駭客還曝出電腦中的資料夾檔案畫面，可看到還有數張未曝光的合照，有網友發現合照中Jennie的包包、衣服等物品都對應得上，不過雙方經紀公司對於這延燒數日的私照外流風波依舊沒有回應。

Jennie與V先前被粉絲直擊同遊濟州島，前陣子網路上又瘋傳一張V正在妝髮、Jennie對著鏡子自拍的照片，接著駭客又丟出一張照片，中兩人站在疑似住處的門口鏡子前自拍，狀似親密，再度引起粉絲熱議。

這名駭客態度反覆，日前才向網友嗆聲：「如果我錯到需要被逮捕，那請叫YG、Big Hit（經紀公司）逮捕我！」表示手握相當多兩人的照片，而他隨後又突然表示不會貼出Jennie、V親吻照，強調所有照片都不是合成。然而今（2）日卻又曝光了最新的照片，讓人霧裡看花。

上月V飛往紐約工作，Jennie也隨大隊BLACKPINK到紐約宣傳新專輯，兩人同時在紐約工作，被傳出可能會在空檔時間約會。昨BLACKPINK經紀公司YG娛樂罕見發表聲明回應，表示BLACKPINK在美國行程緊湊。言下之意Jennie沒時間約會。

而Jennie日前自美返國時，面容相當憔悴，現場媒體一擁而上，她頻頻低頭皺眉，不時伸手遮臉，在快接近保母車時，她更微微將口罩往外拉，疑似有呼吸困難的狀況，甚至有人認為她恐慌症發作，令粉絲相當心疼。

駭客再度曝光疑似Jennie與V私下的照片。(取材自推特)
駭客再度曝光疑似Jennie與V私下的照片。(取材自推特)
駭客再度曝光疑似Jennie與V私下的照片。(取材自推特)
駭客再度曝光疑似Jennie與V私下的照片。(取材自推特)
駭客再度曝光疑似Jennie與V私下的照片。(取材自推特)
駭客再度曝光疑似Jennie與V私下的照片。(取材自推特)

駭客 BLACKPINK 口罩

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