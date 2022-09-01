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養病消失5年 中森明菜閃電復出 有望參加紅白歌唱大賽

娛樂新聞組／綜合報導
中森明菜（見圖）在當紅之際遭遇近藤真彥的出軌，淡出演藝圈。（取材自Instagram）
中森明菜（見圖）在當紅之際遭遇近藤真彥的出軌，淡出演藝圈。（取材自Instagram）

曾紅極一時的日本女歌手中森明菜沉寂多年，日前突然開通推特帳號並宣布成立新個人事務所HZ VILLAGE，預告展開活動。消息一出就攻占日本網路與媒體，引發熱議。

日本媒體報導，隨著中森明菜宣告復出，她參加日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽的可能性也隨著提高。業內人士表示，距離紅白還有4個月，「如果她在這期間逐步調整狀態，我認為可能性相當高」。

中央社報導，現年57歲的中森明菜曾有21支單曲與連續13張唱片專輯登上日本公信榜第一名，是1980年代日本專輯銷量最高的偶像歌手之一。她在2010年因為罹患帶狀皰疹宣布暫停演藝事業，曾被目睹在夏威夷養病，2014年短暫復出，於2017年後又逐漸淡出大眾視線。

中森明菜近日在推特發文，感謝近年來各界對她的關心。她表示，2022年是她出道第40年，儘管她身體仍未完全康復但近年來已有好轉，為了慶祝出道40周年，她決定重新展開活動。

另據「週刊女性」報導，中森明菜80幾歲高齡的父親表示，家人曾多次聯絡她都沒結果，大嘆：「她不知從何時開始，怎麼會變得這麼無情。」中森明菜一度健康出了問題，過往感情生活更是波瀾萬丈，與一代「傑尼斯渣男」近藤真彥相戀，結果男方卻傳與已故香港天后梅艷芳曖昧，又爆在美國紐約密會松田聖子，讓她的情路極為坎坷。

更傳近藤真彥欺騙中森明菜，以買結婚新房為由向她借貸鉅額款項，結果把錢花在自己熱衷的賽車隊上；之後傳出中森明菜在近藤家中割腕自殺、尋短未遂，多角關係鬧得滿城風雨。如今將在耳順之年還能大動作準備回歸歌壇，也算是可喜可賀。

中森明菜在當紅之際遭遇近藤真彥（見圖）的出軌，淡出演藝圈。（取材自Instagr...
中森明菜在當紅之際遭遇近藤真彥（見圖）的出軌，淡出演藝圈。（取材自Instagram）

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