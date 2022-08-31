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韓星李俊昊「衣袖」暴紅 憶昔2PM練習重傷：明白世界冷酷

記者杜沛學／台北即時報導
李俊昊因演出「衣袖紅鑲邊」站上演藝事業新高峰。（圖：Harper's BAZAAR提供）
李俊昊因演出「衣袖紅鑲邊」站上演藝事業新高峰。（圖：Harper's BAZAAR提供）

南韓「野獸派男團」2PM出道的李俊昊因演出「衣袖紅鑲邊」站上演藝事業新高峰，不過在此之前，他曾因練習時嚴重受傷，花了許多時間治療，接受「Harper's BAZAAR」雜誌專訪時分享昔日練習時的過往，吐露心聲：「我從這些經歷中明白這世界是冷酷的。」

李俊昊表示：「我算蠻早進入社會，因此有過不少經歷，也從中學到很多。我認為學習是件好事，但看著鏡中獨自練習、提高自己的實力，最後成功地達到自己想要的目標時，更能讓我感到快樂。」

李俊昊吐露歷經低潮的心聲。（圖：Harper's BAZAAR提供）
李俊昊吐露歷經低潮的心聲。（圖：Harper's BAZAAR提供）

李俊昊並形容自己：「我是個非常現實卻又一直懷抱夢想的人，所以內在也會一直形成這樣的循環。一方面我可能正在承受壓力中，但另一方面的我卻有著堅強的一面，這樣的情感一直存在我的內心，而有一天我發現，我已經開始能夠享受這樣的情感了。」

退伍後接演「衣」劇，造就李俊昊的二度崛起，不只收視率絕佳，也讓他贏得第58屆百想藝術大賞「電視部門男子最優秀演技獎」，對此李俊昊也說：「能得到這麼多人的愛護，真的非常感恩。」

李俊昊分享拍攝「衣」劇心得：「它是我在退伍後拍的第一部作品，因此準備得很認真，同時故事也讓我非常感動。我認為能得到這麼好的成果，是因為一起拍戲的團隊，無論演員、導演、編劇和工作人員都齊心努力地營造愉快的拍攝環境。至於獲獎後，我覺得一切一如往常，並沒有出現什麼特別的改變。」

導演 南韓

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