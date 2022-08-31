出道32年首演電視劇 宋康昊挑戰兄弟情

宋康昊以韓片「嬰兒轉運站」獲得坎城影帝，他同時也是坎城有史以來首位南韓影帝。(路透)

今年勇奪坎城影展最佳男演員獎的南韓男星宋康昊，出道32年來將首次出演電視劇，他將與申延植編劇兼導演 合作「三植叔叔」（又譯「三餐的大叔」、「三食大叔」）。

新浪娛樂、ETtoday引述韓媒報導，「三植叔叔」講述20世紀60年代初，經歷動盪期的三植叔叔和金山兩個男人的欲望和兄弟情。

宋康昊出道32年來，演過無數突破千萬人次觀看的經典電影 ，包含「寄生上流」、「駭人怪物」、「我只是個計程車司機」等，今年更一舉透過電影「嬰兒轉運站」拿下坎城影帝殊榮，向來把演技奉獻在大銀幕上的他，經紀公司日前官宣他即將參與首個戲劇演出，作品名為「三植叔叔」，預計拍攝10集。

導演申延植曾在電影「蜘蛛網」、「One Win」與宋康昊合作，宋康昊飾演「三植叔叔」，另一位男友人「金山」則還未公布選角，不過有了影帝加持，製作公司保證將製作出一部國際級戲劇大作。

宋康昊出道以來參與過各種電影演出，舞台劇 演員出身的他，卻從未參與過戲劇演出，這次與導演申延植攜手戲劇「三植叔叔」，故事以1960年動盪年代為背景，就算身處於戰爭之中，男主角還是能夠努力吃到三餐，並與另一名男性友人「金山」生存下去，兩位男人熱情如火的「Bromance」（兄弟情）感動觀眾。