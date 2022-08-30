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魏嘏儁升格男一 金高銀嗆別踩線搶當片場開心果

記者李姿瑩／綜合報導
魏嘏儁(左)首度升格當男主角，就與金高銀合作。（圖：Netflix提供）
魏嘏儁(左)首度升格當男主角，就與金高銀合作。（圖：Netflix提供）

憑藉「魷魚遊戲」暴紅的魏嘏儁首度升格擔綱男主角，搭檔金高銀演出韓劇「小女子」。他們日前和南志鉉、朴持厚一起出席記者會，金高銀故意「警告」魏嘏儁，別想跟她搶當片場的開心果，自己才是真正的「搞笑擔當」。

「小女子」劇情描述家境清寒的三姊妹，因守財奴大姊突然「撿到」700億韓元 (約5191萬美元)，導致全家捲入陰謀鬥爭之中。但她們不畏強權，勇敢抗爭到底，守護自己的幸福人生。

金高銀飾演大姊「吳仁珠」，因為從小在非常貧困的環境下長大，意識到只有金錢才可以守護自己和家人，所以她用自己的方式對家人好，並竭盡全力的活著。

她坦言拍攝初期為投入角色遇到不少困難，一度擔心選錯角，因此陷入內心掙扎，甚至形容「度過了兩個月左右地獄般的時光」。金高銀最後找到訣竅，成功突破自我，這才自在地把戲拍完。

而她向來喜歡在片場搞笑，連導演都說她是「題材破壞者」。但金高銀覺得，最近魏嘏儁頻頻「踩線」，在記者會上煞有其事地警告他：「搞笑是我的地盤，拜託你不要覬覦。」她更聲稱已經切斷魏嘏儁的搞笑之路，令大夥啼笑皆非。

南志鉉在劇中飾演二姐「吳仁京」，是個不向金錢低頭，充滿正義感、責任感的新聞記者，面對自己想要東西就會勇往直前去追求。

魏嘏儁則飾演來自英國大學的著名顧問，除了出眾的臉蛋外，還擁有敏銳的判斷力和卓越的分析能力。

他形容自己的角色是難以捉摸的人物，且具有低調的性感。他每次讀劇本都會讚嘆編劇文筆功力高超，擔心自己沒辦法詮釋到位，壓力極大。他透露這角色正邪難辨，充滿讓人想要一探究竟的魅力，因此才會接演，希望磨練演技。

導演 英國 魷魚遊戲

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