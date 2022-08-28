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「新•超人力霸王」17部攝影機包夾 西島秀俊超興奮

記者李姿瑩／綜合報導
西島秀俊一圓兒時夢想。（圖：野獸國提供）
西島秀俊一圓兒時夢想。（圖：野獸國提供）

日本連續兩周票房冠軍、票房近44億日圓（約3200萬美元）大關的「新•超人力霸王」竟讓西島秀俊好興奮？他在片中飾演對抗怪獸入侵的「禍威獸特設對策室」 （簡稱「禍特對」）班長，他想起小時候看到「超人力霸王」時的心情，就直呼「超級興奮」。

以「在車上」一片前進奧斯卡，並被紐約時報選為「Great Performers／The Best Actors of 2021」的西島秀俊，在「新．超人力霸王」飾演「禍特對」班長田村君男，回憶起兒時看到電視劇，他表示這絕對會是小朋友看到都會印象深刻的作品，尤其是超人力霸王系列故事所蘊藏的含義，希望這部作品也有機會能讓小孩欣賞，讓家長與孩子共同學習與成長，而西島秀俊也從拍攝過程中，看著負責特攝的工作人員做出專業判斷的情景，累積了自己的經驗與知識，並透露自己「樂在其中」。

動用17台攝影設備才拍出的「新•超人力霸王」。（圖：野獸國提供）
動用17台攝影設備才拍出的「新•超人力霸王」。（圖：野獸國提供）

至於拍攝期間最難忘的事，西島秀俊透露總之就是很多部攝影機，心裡還會想「到底是有幾部？」他描述光智慧型手機就6部、現場共17部攝影設備，笑說「不知道這麼多部機器，負責記錄的工作人員到底要怎麼記錄」。

由於攝影機器遍布現場個角落，每位演員倒是可以自由發揮，讓西島秀俊在拍攝期間每天都相當期待，導演樋口真嗣則苦笑在看畫面的時候，還會不小心發現「嗯？！那不是攝影機嗎？」而且數量還不少，他也說「我原本想能拍就盡量拍，但現在回想起來，好像奪走了演員們專心演戲的環境呢。」

攝影 智慧型手機 導演

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