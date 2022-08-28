香川照之為性騷道歉 恐賠581萬美元天價違約金

香川照之(右)曾和堺雅人一起宣傳「半澤直樹」。（取材自推特）

演活「半澤直樹」中大反派的日本 男星香川照之，日前遭爆三年前猥褻酒店女公關，強脫對方內衣並揉奶強吻。他承認犯下性騷擾 ，日前在晨間節目中公開道歉。現在他代言的六家廣告廠商都在評估、觀望該如何危機處理，有媒體估計，他如果面臨違約金求償，最多恐要賠上8億日圓（約581.5萬美元）。

56歲的香川照之是日本藝能界知名實力派演員，「半澤直樹」中的大和田一角，更讓他事業再攀高峰。他在新作「六本木Class」中同樣也是反派，處處與男主角作對。同時他也在NHK教育台擔任兒童節目中的「螳螂老師」，教小朋友們認識昆蟲。

現在他爆出性騷擾醜聞，道歉也於事無補，遭輿論群起撻伐。而他手邊代言皆是知名品牌，TOYOTA（豐田 汽車）表示，對香川照之的行為感到遺憾，不過整起事件當事人已經解決，本人也已深刻反省並道歉，今後會持續關注。SUNTORY（三得利）等其他廠商則尚未做出決定，目前都保持觀望態度。

日本媒體「FLASH」綜合廣告界人士、廣告代理商的推測，如果多家廠商皆與香川照之中止合約，他的違約金可能高達8億日圓。但也有民眾認為，酒店本來就是聲色場所，所以廠商才沒有切割香川照之，等輿論平息他就能安全下莊。