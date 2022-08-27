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BTS 10月開唱 釜山旅宿瘋漲網罵翻

娛樂新聞組╱綜合報導
BTS日前宣布10月將在釜山舉辦10萬人規模演唱會，消息一出立刻炒高當地旅宿價格。(取材自Instagram)
BTS日前宣布10月將在釜山舉辦10萬人規模演唱會，消息一出立刻炒高當地旅宿價格。(取材自Instagram)

南韓男團防彈少年團（BTS）為聲援釜山爭取2030年世界博覽會主辦權，宣布10月將舉辦10萬人規模演唱會，消息一出立刻炒高當地旅宿價格，甚至出現許多訂房被強制取消漲價的爭議。

綜合媒體報導，演唱會消息公布後，機張郡等海雲台一帶旅宿幾乎立即銷售一空，韓媒朝鮮日報報導，10月15日前後的釜山旅宿因演唱會帶來的需求增加，推升房價2到4倍左右，但仍是一房難求。

實際在訂房網站上搜尋可以發現，位於釜山站附近一家4星級旅館在10月初一晚價格僅14.5萬元(韓幣，下同，約117美元)但在一周後的演唱會前後價格卻上漲至55.9萬元；位於海雲台的3星級旅館則是從一晚16.4萬元漲至66萬元，漲幅約達4倍。

不過，這次演唱會為當地帶來的不僅是觀光人潮，還有旅宿價格不正常翻漲、甚至惡意取消等可能為釜山觀光帶來負面形象的問題，令人憂心「明明是為聲援申辦世博的活動，反而可能先為釜山招來黑粉」。

南韓及海外社群網路近日接連傳出「災情」，有的網友控訴當地旅宿業者將一晚住宿價格調漲至500萬元天價，也有不少提前預約住宿的民眾因業者「私人原因」被強制取消預約，「可能要在釜山站露宿了」，網路一片罵聲。

不只消費者，擔心釜山觀光形象受損的當地團體也建議當局透過穩定費用方案等措施遏止過度漲價歪風，韓媒insight指出，釜山市政府目前已在與當地相關單位商討解決方案。

觀光 旅館 南韓

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