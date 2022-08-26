日男星香川照之揉奶性騷 恐丟6代言 賠上8億日圓

香川照之在節目中道歉。(取材自推特)

演活「半澤直樹」中大反派的香川照之，日前遭爆3年前猥褻酒店女公關，強脫對方內衣且揉奶強吻。他承認自己確實性騷擾 ，26日在晨間節目中公開道歉。現在他代言的六家廣告廠商都在評估觀望該如何危機處理，有媒體估計，他如果面臨違約金求償，最多恐要賠上8億日圓（約581萬美元）。

56歲的香川照之是日本 藝能界知名實力派演員，「半澤直樹」中大和田一角，更讓他事業再攀高峰。他在新作「六本木Class」中同樣也是反派，正是處處與男主角作對的集團會長。同時他也在NHK教育台擔任兒童節目中的「螳螂老師」，教小朋友們認識昆蟲。

香川照之在節目中道歉。(取材自推特)

現在他爆出性騷擾醜聞，道歉也於事無補，遭輿論群起撻伐。而他手邊代言皆是知名品牌，TOYOTA（豐田 汽車）表示，對香川照之的行為感到遺憾，不過整起事件當事人已經解決，本人也已深刻反省並道歉，今後會持續關注。SUNTORY（三得利）等其他廠商則尚未做出決定，目前都保持觀望狀態。

日本媒體「FLASH」詢問廣告界人士，對方認為保持沉默的廠商可能傾向不會與香川照之續約，也可能認定他違約而中止合作。如果以代言費6000萬日圓計算，光今年的年度合約就要賠上2億日圓。另一廣告代理商推估，TOYOTA的代言費用一年應有1億到3億日圓，品牌和藝人的名氣越大，行情就會超出6000萬日圓越多。如果多家廠商皆要中止合約，香川照之的違約金可能高達8億日圓。