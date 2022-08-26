半澤男星認揉胸性騷 現身節目兩度鞠躬道歉

香川照之26日突然現身自己的節目，為性騷女性一事向外界致歉。（取材自推特）

56歲的日本 男星香川照之，在日劇 「半澤直樹」中飾演反派角色大和田曉，24日爆出他3年前對酒店女公關性騷擾 ，據噓！星聞報導，香川照之所屬事務所隔一天出面坦承他的過錯，並發表道歉聲明；香川照之本人26日也突然現身節目鞠躬道歉，引發熱議。

報導引述「週刊新潮」指出，2019年7月香川照之在銀座一家酒店的包廂內對性騷擾酒店女公關，脫下對方的內衣聞味道，之後又強吻對方，並把手伸進衣服內揉胸，造成女方罹患PTSD（創傷後壓力症候群），訴訟內容被日本媒體報導出來。

香川照之所屬事務所隔一天後終於回應，表示他確實對該女性造成不舒服，「他本人進行了深刻的反省，並向受害女性表達歉意。」香川照之所屬經紀公司才剛出面坦承他的過錯，並發表道歉聲明，豈料香川照卻突然出現在固定主持的TBS節目「THE TIME」；一開始他便針對騷擾一事道歉，「早安，開頭請給我點時間，這次針對部分週刊的報導，因為我的私事引起了騷動，給大家帶來了麻煩、擔心、心痛，對此非常抱歉。」

香川照之在節目中二度道歉，並強調對自己的行為深刻反省，也會每天時刻警惕自我：「對於能給予我的工作，我會認真、認真地努力，全力以赴地完成。」最後，他更提到：「而且最重要的是，對於能夠獲得這樣的一天，我不會忘記對此事的感謝。再一次重申，對此這次引起的騷動，我感到非常抱歉。」突然現身節目也在日本論壇引起騷動。