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BTS將辦10萬人演唱會 助釜山爭取世博會主辦權

中央社／揚首爾24日電
防彈少年團將在10月舉辦10萬人規模演唱會。(取材自Instagram)
防彈少年團將在10月舉辦10萬人規模演唱會。(取材自Instagram)

南韓人氣男團防彈少年團（BTS）所屬經紀公司今天表示，將在10月舉辦10萬人規模演唱會，聲援釜山爭取2030年世界博覽會主辦權。

BTS所屬經紀公司Big Hit Music今天透過社群網站宣布，10月15日將在釜山機張郡特設舞台舉辦10萬人規模演唱會BTS in BUSAN，這將是BTS繼今年3月首爾演唱會以來，時隔7個月的合體演唱會。

2013年出道至今超過9個年頭的BTS，6月在慶祝9週年的紀念影片中表示，未來將暫時中斷團體活動，成員們短期內專注於個人活動，當時引發歌迷與外界熱烈討論。

不過，為了協助釜山爭取世博主辦權，BTS的7名成員將在10月再次合體演出，經紀公司表示，屆時演唱會現場觀眾將達到10萬人規模，鄰近釜山港國際航廈露天停車場也會開放約一萬人規模的現場轉播，同時透過社群平台weverse及、元宇宙平台ZEPETO及入口網站直播服務NAVER NOW.向全世界歌迷提供線上直播。

南韓釜山市以「世界共同轉型，邁向美好未來」為題，角逐2030年世博主辦權，預計在2030年5月1日起舉辦半年展覽至10月31日，位於釜山北港的場地面積達343萬平方公尺，投入約4.9兆韓元，預估可吸引3480萬人次參觀，創造43兆韓元產值與18兆韓元附加價值，並可新增50萬個就業機會。

南韓企業為這次申辦釜山世博會總動員，可說是近年K-POP代表的BTS也獲委任為宣傳大使，成員們在7月舉行的委任式中表示，這次擔任宣傳大使，除協助釜山爭取主辦權，也會全力讓世界看到南韓的自然、文化風貌。

BTS 南韓 社群網站

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